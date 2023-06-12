Hilmi Türkay
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Ders çıkarmalı

12 Haziran 2023 Pazartesi

Çok iddialı başladığı sezonda lig şampiyonluğunu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe için tek teselli Türkiye Kupası’ydı... Tabii şampiyonluğu ezeli rakibine verdikten sonra Türkiye Kupası’nı kazanmak Sarı-Lacivertli camiayı ne kadar mutlu etti, herkesin görüşü farklıdır. Elbette kupa kazanmak önemli prestij, F.Bahçe tarihine, teknik direktör Jesus’un ve futbolcuların kariyerine eklenen önemli bir detay. Başkan Ali Koç da 5 yıllık görev süresinde futbolda ilk kez kupa sevinci yaşadı. F.Bahçe İzmir’deki finale istekli başladı, Başakşehir beklediğimden kötü bir futbol sergiledi. Batshuayi formdaydı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, şu maçı izledikten sonra eminim ligdeki Giresunspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında kaybedilen puanlara tekrar hayıflanmıştır. 

Türkiye Kupası ile biten sezonun ardından F.Bahçe’nin çıkaracağı çok ders var. Camianın ve yönetimin gündemi ise bir hayli yoğun... Olağanüstü genel kurul olur mu, teknik direktör tercihi kimden yana kullanılacak, ayrılacak önemli futbolcuların yeri hangi transferlerle doldurulacak? Hepsi merak konusu... Tribünler en zor zamanlarda bile takıma ve Ali Koç’a destek vermişti ama kaçan şampiyonluk sonrası “istifa” sesleri yükselmişti. Son sözüm; artık Ali Koç, hata yapmadan ilerleyip özlenen başarıları camiaya getirmek zorunda.

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