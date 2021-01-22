Erol Hoca ne yaptığını bilmiyor

22 Ocak 2021 Cuma

Covid 19’la beraber sıkıştırılan program hem futbolcuları hem bizleri hayli yordu. Bir koşuşturmacadır gidiyor. Neyse ki şubat ayında eskiye döneceğiz. Son haftalarda hakemlerden yana öyle aşırı şikâyetler gelmiyor. Demek ki işlerini iyi yapmaya başladılar. Olumlu işaret. Eski hakem hocası olan bir ağabeyimle hakemleri konuşurken aynen şunları söylemişti: “Baskılardan korkmasınlar, düdüklerini cesurca çalsınlar, hiç sorun yaşanmaz.” MHK Başkanı Serdar Tatlı genç hakemlere önem veren biri gibi görünüyor. Hakemlik müessesesi için yeni bir yapılanma şarttı, bu da oldu.

Mesut Özil, F.Bahçe’ye gelişiyle hava kattı. Kulübün hisseleri tavan yaptı, sponsorlar harekete geçti. Taraftarlar şimdiden Mesut’un formasını almak için sıraya girdi. Rekor seviyede forma satışı bekleniyor. Mesut büyük bir marka. Tüm dünya şu günlerde Mesut’u konuşuyor. Mesut sahalara ikinci yarıyla beraber döner. Aceleciliğe hiç gerek yok. 12. adamın Mesut sabırsızlığını biliyorum ama önce tam hazır hale gelmeli. Önümüzdeki hafta ligde birinci perde sona eriyor. Deplasmanların başarılı takımı F.Bahçe dün zor ekiplerden Sivas karşısındaydı. Sarı-Lacivertlilerin 11’inde Novak var Caner kulübede. Ne diyeyim sana Erol Hoca? Futboldan hiç anlamıyor gibisin. Böyle bir maçta nasıl olur da asist kralın Caner’le başlamazsın. Yatabare topuğuyla gol atıyor, herkes izliyor. Hani önlem? Dakika 35 olmuş F.Bahçe’nin Sivas kalesine şutu yok. Böyle mi şampiyon olacaksınız? Appindangoye ilk yarı bitmek üzereyken topa elle müdahale edince F.Bahçe penaltı kazandı. Valencia eşitliği sağladı. Bir taraf için şans, bir taraf için şanssızlıktı. Thiam çıkıyor Sosa giriyor, nasıl değişiklik bu? Ferdi girse daha anlamlı olmaz mıydı? F.Bahçe için kötü oyuna rağmen 1 puan burada iyi sayılmalıdır.