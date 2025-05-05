Gereğini yapın

05 Mayıs 2025 Pazartesi

Fenerbahçeliler için yine bir işkence gecesiydi. Yönetimin, Mourinho’nun ve futbolcuların buna hakkı yok diye düşünüyorum. Camia “Artık yeter” diyor. Her maç aynı şeyler yaşanıyor. Koskoca takımda ve kenarda Fenerbahçe’nin ağırlığından haberi olan yok! O zaman çıkarın kutsal formayı üzerinizden. Yazık milyonlarca taraftara. Herkesi üzdüğünüz yetmedi mi? Her sezonun başında “O sene bu sene” diyorsunuz. Yıllar geçti elde var sıfır! Koskoca derbide ilk yarı sadece bir şut çekti F.Bahçe... 118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler önce “utansın” sonra gereğini yapsın!