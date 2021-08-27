27 Ağustos 2021 Cuma

Fenerbahçe, Kadıköy’de Helsinki’yi 1-0’la geçmişti. Rövanşta Valencia’nın birbirinden güzel attığı 3 golle avantajı erken yakaladı Sarı-Lacivertliler. Oysa çetin bir mücadele bekliyor, Fenerbahçe zorlanacak diye düşünüyordum. Tam tersine gelişti her şey. Sarı-Lacivertlilerin iştahlı oyunu karşısında Helsinki çabuk pes etti.

SANTRFOR BEKLEYİŞİ

Samatta’nın yerinde kim oynarsa gol atıyor. Tanzanyalı futbolcu takıma bir türlü adapte olamadı. Ben yine “Santrfor ne zaman gelecek” diye soruyorum. Vitor Pereira Fenerbahçe’ye farklı bir hava kattı, bu apaçık ortada. 3-5-2’ye devam. Sistem tuttu. Eleştiriler yersiz.

Avrupa’da gruplara kalmak güzel. Bir de kasaya 3.6 milyon Avro para girecek. Genç Fatih’i de attığı golden dolayı kutluyorum. Muhammed, Arda ve şimdi de Fatih...

Helal olsun size çocuklar! En büyük pay sahibi tartışmasız Portekizli teknik adam.