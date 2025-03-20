Montella, Macaristan maçı için birlik çağrısı yapıp hedefi belirledi: ‘Tek yürek olmalıyız’

20 Mart 2025 Perşembe

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün oynanacak Macaristan maçı için, “Birliktelik içinde tek yürek olmak gerekiyor. Taraftarımızın ne kadar artı bir güç olduğunu biliyoruz. Bütün rekabetleri unutmamız gerekiyor. Bu birlikteliği görmek istiyoruz. Maçın İstanbul’da olması ayrıca heyecanlandırıyor” dedi. Basın toplantısı düzenleyen İtalyan hoca, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. 2007’den beri galibiyetimiz yok. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Topu geri kaptıklarında kontrataklarda güçlü yanları ortaya çıkıyor. Duran toplarda etkili bir takım. Kendimizi kanıtlamak ve A Ligi’ne yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

'EN İYİLER BURADA’

F.Bahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat’ı kadroya neden almadığı sorulunca Montella, “Çok iyi bir kaleci, iyi performanslar sergiledi. Futbolda o bölgede bir hiyerarşi vardır her ülkede. Burasıyla ilgili bir geleceğe sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık” dedi. Tecrübeli hoca kadro tercihi için “Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor” yorumunu yaptı.

KAZAN,AVANTAJI KAP

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında avantaj peşinde... Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün İstanbul’da Macaristan’la karşılaşacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Mücadeleyi TV8 canlı yayımlayacak. Millilerde sarı kart cezalısı Arda Güler ve Merih Demiral forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise bugünkü maçta sarı kart görürse 23 Mart’ta Macaristan’da oynanacak rövanşta cezalı duruma düşecek. Turu geçen ülke UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmeye hak kazanacak.



