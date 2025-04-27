Hilmi Türkay
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Önce kötü sonra iyi

27 Nisan 2025 Pazar

Mourinho G.Antep’te uzun süredir bir arada oynamayan 8 futbolcuyla maça başladı. Bu isimleri bize yeniden hatırlattığın için teşekkürler hocam! Ama maç içinde gördüm ki bazıları topu unutmuş! Mourinho kadroyla çok oynadı, iskeleti oluşturamadı. Egosu çok yüksek! Gaziantep FK, ligin iyi mücadele eden 3-4 takımından biri. Kutluyorum Selçuk İnan’ı. Maxim’in golüne şapka çıkartılır. Sarı-Lacivertliler her zaman olduğu gibi ilk yarıda yine kötü performans sergiledi. İkinci devre ise Fenerbahçe adı gibi büyük oynamaya başladı. 4 dakika içinde 3 gol attılar. Elbette kolay iş değil. Zoru başardılar. Şimdi F.Bahçe-Beşiktaş derbisine odaklanacağız.


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