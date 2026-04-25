Başımızdakilerin kindar nesil yetiştirme sevdası, okulları atış poligonuna çevirdi. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz korunaksız.

Tehlike öylesine büyük ki son yıllarda okullar ve öğrencilerdeki şiddet eğilimi ve zorbalık üzerine onlarca bilimsel tez hazırlanmış. İşte onlardan birinde yer alan kısa bir bölüm:

“Zorbaların zorbalık yapma şekilleri değişse bile kişilik özellikleri aynıdır. Zorbaların, diğer insanlara kıyasla olumlu tavır sergilemekte zorlandıkları görülmektedir. En belirgin özellikleri akranlarına karşı saldırgan tutumlarıdır. Zorbalar genel olarak başkalarının başarılarını kıskanan, eylemlerini sıkça savunma gereksinimi duyan, yenilgiyi kabul edemeyen, empati kuramayan ve kişilerarası ilişkilerde başarılı olamayan kişilerdir. Bilindiğinin aksine benlik saygıları düşük olmaktadır. Zorbalar akran grupları içinde genellikle çok sevilmezler. Bu sebeple zorbalar kendi gibi olan akran grupları içinde popüler olmaya çalışmaktadırlar. İstediklerini elde etmek için veya sorunlara çözüm bulmak için genellikle şiddet kullanmaktadırlar.” Biz bu tiplemeyi bir yerden çıkartacağız ama nereden?

CASUS BELLİ

Trump yuvarlanmış, Barrack’ını bulmuş. Yeni Lawrence olarak bölgeye atanan Barrack, İngiliz casusu olan selefi gibi geçmişte bir şirket için çalışırken Suudi kral ve çevresi ile çok samimi olmuş bir isim. Dahası, kendi ülkesinde bile Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yapmaktan suçlanmış, gözaltına alınmış ve yargılanmış bir kişilik.

Şimdi ABD’nin Ankara büyükelçisi gibi gözüküyor ama asıl görevi bölgenin sömürge valiliğini yürütmek!

Böylesine casusluk geçmişi olan biri bugün Türkiye’ye akıl veriyor. Osmanlı millet modeline geçilmesini öneriyor, “hayırsever monarşi” uygulamasının yaşama geçirilmesini istiyor.

CHP lideri Özgür Özel, Barrack’ın istenmeyen adam ilan edilmesi çağrısında bulunmasına karşın Saray yönetiminden hiç ses çıkmıyor.

Çünkü, Osmanlı torunları olarak işlerine geliyor. Zaten içişleri bakanı, AKP valisi Mustafa Çiftçi geçenlerde açıkladı:

“İslam ümmetinin başı cumhurbaşkanımız. Daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor.”

Demokrasi yerine halife sultanlık, bağımsızlık yerine tam bağımlılık...

O yüzden cezaevleri tıkabasa dolu!

MADENLERDEKİ ÜCRET REJİMİ

Geçtiğimiz hafta işçi ve emekli memleketi Zonguldak’taydık. Yurttaşlarımızla söyleştik, dertleştik.

Dert deyince, konu özel şirketlerin işlettikleri kömür ocaklarına geldi. Çalışma yaşamının nasıl vahşileştiğini gösteren bir uygulamayı anlattılar.

Maden Yasası’na göre, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olamıyor.

Yasa uygulanıyor mu?

Sözde uygulanıyor. Şöyle:

Özel ocakların sahipleri, çalıştırdıkları işçilere kâğıt üzerinde iki asgari ücret ödüyor gibi gösterip gerçekte bir asgari ücret veriyorlar!

İstersen karşı çık, kapı önünde buluyorsun kendini