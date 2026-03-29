Sevgili okurlarım başlığımdaki soruya şaşırdınız mı? Vallahi billahi ben emperyalist güçlerin ülkemize havadan uyuşturucu bir biyolojik silah attıklarını düşünmeye başladım. Yahu bu nedir? Durumumuz kabile ülkelerinden daha beter. Baksanıza cumhurbaşkanımız, Atatürk’ten ilhamla “Yurtta sulh, cihanda sulh” diye endişe içindeki yurttaşlarına sesleniyor ama aynı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da 12 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarıyla buluşup İran’ın savaş hukukunu çiğnediğine dair suçlamalarla dolu, İsrail ve ABD’yi acayip masum gösteren bir bildiriye imza atıyor. Ülkenin içi de karmakarışık, Adalet Bakanı Akın Gürlek sanki ülkeyi o yönetiyor gibi. Adamın anormal mal varlığı ortaya çıkıyor, ders notları sattığını, figüranlık yaptığını anlatıyor ve sert bir emir veriyor: “Bunları ifşa eden kimse hemen sesleri kısılıp içeri alınmalı!” Alınıyorlar da bu arada çok kıymetli savcıların hatırladığı İmamoğlu iddianameleri tek tek çöküyor. Her gün erkekler tarafından bir kadın öldürülüyor, MESEM cehenneminde çocuklar ölüyor, pedofili cenneti oteller ortaya çıkıyor, zenginlerin vergileri sıfırlanıyor, bunları haber yapan gazeteciler anında tutuklanıyor. Saymakla bitmiyor, ne yazık ki ülkemde hiçbir şey değişmiyor. Yıllar değişiyor ama acının durakları da değişmiyor. Geçen yıllarda havaalanında bir ailenin erkek çocuğunu askere uğurlamasına tanık olmuştum. Anne o kadar çok ağlıyor ki herkes şaşırmıştı, sonunda oğlunun ayaklarına kapandı ve “Gitme seni ölüme yollamam ben!” diye haykırmaya başladı.

Ben dayanamayıp oradan uzaklaştım ama yıllarca otobüs garajlarında tanık olduğum asker uğurlamaları usulca aklıma geldi. Şöyle demişim:

Onlara en çok otobüs garajlarında rastlanıyor. Davullar eşliğinde, “En büyük asker bizim asker!” nidalarıyla uğurlanıyorlar. Yüzleri heyecandan ter içinde, arkadaşlarının omuzlarında otobüslere doğru ilerliyorlar. Bu, onların hayatlarındaki en önemli günlerden biri. Askere gidiyorlar. Onlara en çok otobüs garajlarında rastlanıyor, bavullarında endişelerini gizlemeye çalışan analarının özenle hazırladığı çamaşırlar. Kulaklarında binbir tembih: “Aman evladım, yün fanilanı giymeyi unutma, oralarda soğuk adamı dondurur.” “Aman evladım, astım ilacını sık sık kontrol et. Bitmeye yakın hemen yaz, yollayalım. Oralarda bulunmaz.” ”Aman evladım, ne durumda olursan ol üşenme, birkaç satır yaz, yolla. Bizi merakta koyma.” “Aman evladım, hiçbir şeyi dert etme. Paraysa para, altınları bozdururuz olur biter.”

“Sonra, sonra evladım ölme.” “Evladım ölme.”

Onlara en çok otobüs garajlarında rastlanıyor. Cüzdanlarının en kuytu köşelerinde gencecik, güzel kızların fotoğrafları; ellerinde, yüreklerinde bir sıcaklık: “Beni unutma. Aşkımız seni korusun.” “Canın sıkıldı mı beni düşün. Gittiğimiz sinemaları, mendirekteki gezintilerimizi hatırla. Benim kokum sana bir rüzgâr olup ulaşsın.” “Oralarda gökyüzü çok yıldızlı olurmuş. Hep göğe bak, ne zaman Çoban Yıldızı’nı görürsen beni hatırla. Gelecekte kuracağımız yuvanın düşünü kur. O zaman vakit daha çabuk geçer.” “Her şeyi unut beni unutma.”

“Sonra, sonra canım, birtanem ölme.” “Ne olur ölme.”

Onlara en çok otobüs garajlarında rastlanıyor. Babaların hayır duası yanı başlarında: “Tanrı seni korusun oğlum.” “Seni önce Allah’a, sonra kendine teslim ediyorum oğlum. Dikkatli ol. Yaşamaya çalış. Annen için dikkatli ol. Nişanlın için dikkatli ol ve oğlum benim için dikkatli ol.”

“Sonra, sonra oğlum ölme.”

Onlara en çok otobüs garajlarında rastlanıyor. Yürekleri pır pır. Gözleri dolu dolu, sık sık kendilerini uyarıyorlar: “Erkek adam ağlamaz oğlum, unutma!” Çocukluklarından sahneler geliyor akıllarına. Sünnette giydikleri elbiseler, o giysiler içinde gezdikleri yerler, lunaparklar geliyor akıllarına. Diploma törenleri, birayla sarhoş oldukları akşamlar, öptükleri ilk kız geliyor akıllarına. Kızın elbisesinin rengini, biçimini bile hatırlıyorlar. Beyaz yakalı, kırmızı bir elbise, yok yok, mavili beyazlı bir etek giymişti, beyaz bir gömlek. Kız kardeşinin karda düştüğü gün geliyor akıllarına. Kızcağızın ayağı kırılmıştı, ağabeyi az sırtında taşımadı onu. Bir ay okula götürüp getirdi. Büyüdü artık, yakında kısmetleri çıkar. Uçup gider. Askerlik dönüşü artık sevgiliyle söz kesmek gerekir. Acele bir nişan, ardından düğün. Askerlik bir bitsin, şu atölye işine sonuna kadar asılacak. İnsanın işi kendi işi olmalı. En iyisi bu. Hele şu askerlik bir geçsin. Gözyaşları, neşeli şakalar arasında eriyip gidiyor.

Onlar askere gidiyorlar. Kimi Şırnak’ta, kimi Bingöl’de, kimi Elazığ’da, kimi Suriye’de kimi Irak’ta, tanrılar korusun belki de İran’da askerlik yapacak. Bu işten şehit olarak dönmek de var. Herkes biliyor bunu; analar, bacılar, sevgililer... Herkesin unutmak istediği şey bu. Kimsenin kendi çocuğuna, oğluna konduramadığı şey bu. Ama onlardan bazıları ölecek. Eve kara haber ulaşacak. Mahalleyi derin bir yas bulutu kaplayacak. Herkes onu askere uğurladıkları günü düşünecek. O zaman herkes biraz daha çok ağlayacak.

Ve evlere çöken bu yas bulutu ancak dostluk ve kardeşlik duygusuyla, ölümün bitmesiyle ufalacak, bir süre sonra da yok olacak.

Şimdi daha çok bağırmalıyız: “Yurtta sulh, cihanda sulh.”