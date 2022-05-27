Katar katar satış sürüyor

27 Mayıs 2022 Cuma

Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk geçen hafta ortaklığını açıklayacağını söylemişti. Kulislere göre satışın uzaması Galataport’taki D-ream restoranlarının durumu nedeniyle gecikti. Ancak açıklamanın eli kulağında.

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”

Mustafa Kemal Atatürk, bu ünlü konuşmasını 1937’de Sarıyer’de misafir olarak bulunduğu Kocataş Yalısı’nın önüne gelen halka yapıyordu. Atatürk’ü ağırlayan Kocataş Yalısı birçok kez el değiştirdi. Son sahibi Katarlı Alfardan ailesi.

Yalı restore edilip bugün Six Sense Kocataş markasıyla otel ve rezidans olarak hizmette. Alfardan ailesi ise 2013’te Alternatif Bank’ı alarak girdiği Türkiye’de yatırımlara devam ediyor. Boğaz’da en lüks otellerden Mandarin Oriental’ın ortağı olan Alfardan, Antalya ve Bodrum’da satın aldığı arazilerinde de yine lüks otel yatırımlarına hazırlanıyor.

YENİ ORTAK BOMBASI

Katar’ın Türkiye’ye ilgisi malum. İstanbul’un iddialı yatırımlarından Galataport da bu ilgiyi üzerine çeken bölgelerden biri. Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk geçen hafta Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’yi Galataport’ta gezdirmişti. Aynı gün Turizm Yatırım Forumu’nda ise yeni bir grupla ortaklık için görüşmede olduğunu açıklamış ve “Çarşamba günü itibarıyla dünyanın ilk 10’una giren önemli bir kurumsal yatırımcı da şirketin yüzde 20’sine ortak olacak” demişti.

Öğrendiğime göre işte o ortak Katarlı Alfardan Grubu’ymuş. Kulis bilgilerine göre açıklamanın uzamasının nedeni ise Galataport’ta bulunan çok sayıdaki D-ream restoranının geleceğiymiş.

Ayrıca Kuruçeşme’deki Mandarin Oteli’nin ortağı olan Alfardan Grubu’nun gözünün otelin karşısındaki Galatasaray Adası’nda olduğu da konuşulanlar arasında.

DUBAI Mİ KATAR MI OLSUN?

Yabancıyla pazarlık masasında yer alan yatırımlardan biri de uzun süredir gündemde olan İstanbul Havalimanı. Şirketi İstanbul Grand Airport’ta (İGA) kısa süre hisse değişimi olmuştu. Beş ortakla başlayan İGA’da Limak İnşaat ve Mapa İnşaat hisselerini devrederek çıkmış, Kalyon ve Cengiz İnşaat büyük hissedar olmuştu.

İGA’ya taliplerden biri yine Katar. Diğeri ise Dubai. Görüşmeler hızlanırken İGA ortaklarının yanı sıra hükümetin gönlünden de Katar yerine bu kez Dubaili yatırımcılar geçiyormuş.

Hükümetin dünyadan kopan ekonomi politikalarıyla değersizleşen TL sayesinde Türkiye’nin varlıkları sudan ucuz hale geldi. Alanlar ise ne hikmetse hep Körfez sermayesi!

Türkiye’nin ihtiyacı ise fabrika kuracak, üretim yapacak, doğrudan yatırım. Bunun için ise ne yazık ki hukuka, adalete güven gerekiyor!

TÜRKİYE’DEKİ BAZI YATIRIMLARI

McDonald’s Türkiye, Finansbank (QNB Bank), Alternatif Bank (ABank), Digitürk, Banvit, Ankara merkezli Ankas, BMC, ERGO Portföy, Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazıcılık, Memorial Sağlık Grubu’nun yüzde 40’ı, ev tekstil zinciri English Home, Erbilgin Yalısı, Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi, Munamar ve Kontes Beach Otelleri.