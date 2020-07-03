Sesleri duyulmadı

03 Temmuz 2020 Cuma

Türkiye’de son 10 yılda ortaya çıkan 100 binden fazla konut mağdurunun gözü Meclis’teydi

TBMM Genel Kurulu’nda evlerini alamayan 100 bine yakın konut mağduru için CHP’li Akif Hamzaçebi’nin verdiği araştırma önergesi, mağduriyetin nedeninin Mimarlar Odası olduğu gerekçesi ile AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Konut mağdurları “Dehşet içindeyiz. Asıl sorumlu dönemin belediye başkanı” dedi.

Türkiye’de uzun süredir mağdur bir grup var. Konut mağdurları. Sayıları Türkiye’nin çeşitli yörelerinde 300 bini bulan konut mağdurları, yıllardır çözüm bekliyor. Son günlerde yeni bir umut belirmişti. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne İstanbul Esenyurt’taki konut mağdurları ile ilgili yeni bir araştırma önergesi vermişti. Hamzaçebi, önerge ile ilgili Meclis’te yaptığı konuşmada, Tüketicilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen sınırlamaların Esenyurt’ta uygulanmadığını, onbinlerce insanın böyle mağdur edildiğini söylüyordu. Ayrıca 13 kat üzerinden satış yapılan ancak 5 kat inşaat ruhsatı bulunan bir projenin tanıtım töreninde zamanın Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da bulunduğunu hatırlatıyordu.

Mimarlar Odası suçlu

Önerge AKP ve MHP oylarıyla yine reddedildi. AKP’li vekil Mustafa Demir’in sözleri şaşırtıcıydı. 2014 yılında idare mahkemesinin, Esenyurt’un uygulama imar planlarını durdurduğunu anımsatan Demir, mağduriyetin müsebbibinin yasa dışı imar planlarını iptal ettiren Mimarlar Odası olduğunu iddia ediyordu. Özlem Hanelçi yıllardır Türkiye Konutla Dolandırılanlar Hak Sahipleri Platformu’nun Başkanı. Yaklaşık 10 yıldır mücadelenin içinde.

Kimi konutunu almayı beklerken hayatını kaybeden, kimi elindeki tüm birikimini kaptırarak zor duruma düşen konut mağdurlarının sözcülüğünü yapıyor. Kendisi de Esenyurt mağdurlarından. Önergenin reddedilmesinin ardından Hanelçi ile konuştum. Kararın mağdurlar tarafından “dehşet verici” bulunduğunu söylüyor. Yıllardır bakanlara, milletvekillerine sorunları anlattıklarını birçok kez de bakanlardan çözüm için söz aldıklarını hatırlatıyor.

Platformu kurma nedenleri ise yapılan işin bir dolandırıcılık olduğunu anlamalarıyla ortaya çıkmış. “Dolandırıldığımızın farkına vardıktan sonra sosyal medyada #EsenyurttaKonutlaDolandırıcılıkVar sloganı ile yola çıktık” diyor ve şunları sıralıyor Hanelçi: “Neredeyse biz suçlu olacağız. Mimarlar Odası’nı suçlayarak imar rantını onaylar gibi konuşuyorlar. Bu şirketlere finansal durumuna bakılmaksızın izin verilmiş. Teminat alınmamış. Bir çok projede belediye başkanının garantörlüğü var.

Koskoca holdingler itibarlı yardımsever gibi gözükürken, Cumhurbaşkanının aile dostuyum diye hak aramamıza engel olurken ses çıkarılmıyor” diyor. AKP, ünlü isimleri kullanarak ev sahibi olmak isteyenleri dolandıran müteahhitleri değil yasaya aykırı imarı gündeme getiren Mimarlar Odası’nı suçluyor. Mağdurların işi zor!

Kurtlar Vadisi’yle konut soygunu

2010’lu yıllarda konut projelerinin salgın gibi geldiği günlerde Seda Sayan’dan Acun Ilıcalı’ya, Kurtlar Vadisi Pusu’nun Polat Alemdarı Necati Şaşmaz’a kadar ünlülerle pazarlanan bu konutlar sadece Esenyurt’ta sayıları 30 bini aşan mağdur yarattı.

Esenyurt’taki projeler arasında, Samsun Tower, Bulut İnşaat, Yeşil İnşaat, Osmanlı İnşaat, Makromtek, Fi-Side, Ukra İnşaat, Caprice Gold, Garanti Koza, Dumankaya Modern, Has İnşaat, Yaşam Merkezi, Acunkent ve Tac Mahal yer alıyordu. Bu mağdurlara sonradan bir de FETO üyesi olmakla suçlanan çok sayıda müteahhit eklendi ve onlardan da bitirilmeyen onlarca proje TMSF’ye devredildi. On binlerce mağdur da o projelerden var. Bu süreçte bitirilen proje olmadı.

Hanelçi, bekledikleri çözümü şöyle sıralıyor:

- Sorunun çözümü için devletimizin organlarının birbirleri ile uyum içinde çalıştırılması yeterli olacaktır. Devletimiz güçlüdür.

- Ticaret Bakanlığı konut mağduru oluşturan firma ve sahipleri hakkında araştırma yapar ve kanuna aykırı işlemlerin tespitleri yapılır. İçişleri Bakanlığı suça karışan firma ve sahipleri hakkında hazırladıkları bilgi ve belgeleri Adalet Bakanlığı aracılığı ile savcılıklara gönderir.

- İnşaatların bitirilmesi bu sorunun en kolay çözülecek noktasıdır.

Tanzanya’ya yeni nesil girişim

“Yeni Nesil İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu...” Bu slogan birlikte dünyaya açılmak üzere işbirliği oluşturan Ekonomi Ticaret Derneği‘nin 10 üyesine ait. Derneğin Başkanvekili Türkiye’nin önemli mutfak üreticilerinden Mopa Exclusive’in Genel Müdürü ve sahibi Nurettin Varol.

Onun öncülüğünde 2019 yılında Tanzanya Ticaret Heyeti ile başlayan bir serüvenle tamamı Türk girişimciler ve Türk üreticilerden oluşan iş insanları bir araya gelmiş. Bu girişimin amacı Türk malı markalı ürünlerini dünyaya açmak. Bu ay ilk olarak Tanzanya’da 500 metrekarelik bir mağaza açacaklar.

Pusula’nın yönü Afrika

Mopa Exclusive Genel Müdürü Nurettin Varol, Türk şirketlerinin çeşitli inşaat projelerinin de hayata geçirildiği Tanzanya’da, Türkiye’ye ve Türk insanına ciddi bir sevgi duyulduğunu söylüyor. Türk dizileri bu ülkede de Türkiye’ye sempatiyi artırmış. Varol, dizilerin en yüksek reytingi aldığını söylüyor. Türk mallarına ilginin de her geçen gün arttığını belirtiyor.

Varol, tamamı Türk üretimi ve yüzde 100 Türk sermayesi ile hayata geçecek olan satış mağazasında toptan ve proje temelli satışı hedeflediklerini söylüyor ve oluşumun adının ise Compass (Pusula) olarak belirlendiğini belirtiyor: “Afrika kıtasının ilk mağazası olarak milyonlarca liralık yatırımın ardından, ilerleyen süreçte yine Afrika kıtasında 5 ülke ile alakalı çalışmalar devam ediyor, geleceğe dönük olarak 10 yıl içinde az 5 mağaza açmayı planlıyoruz.”