Eğitimli hakem! - Zafer Özhabeş

16 Kasım 2024 Cumartesi

Gol mü değil mi, ofsayt, faul, korner, penaltı, doğru karar mı? Eline değdi mi, çarptı mı, kolu açık mı? VAR imdada yetişse de karar doğru mu yanlış mı? İyi de sorun ne? “Kararlı bir şekilde karar verebilmekte”. En büyük kararsızlık karar verememektir. Kim bunlar; hakemler. Kimilerine göre eğitimsizler, tecrübesizler, özgüvenleri zayıf, bilimsel yetileri ve psikolojik hazırlıkları yok, kulüp, takım, seyirci, medya baskısı altındalar. Sığınacakları etkili ve yetkili bir kurumları yok. Oynanan oyundan çok onların kararları konuşuluyor, bilen de konuşuyor, bilmeyen de!..

KONSEY KURULSUN

Peki ne yapmalı? Hakemlik eğitimi, futbol branş eğitimi olan Spor Bilimleri Fakülteleri’nde en az iki yıllık ihtisas dalı olarak programa konulsun. Diplomalı hakemlik lisansını alıncaya kadar, öğrencilik dönemlerinde amatör maçlarda görevlendirilerek hem harçlık hem deneyim kazandırılsın. Eğitimli, bilimsel, fakülte mezunu hakemler yetiştirilsin. Fakülteler arası “Hakemlik Konseyi” oluşturulsun. Konseyde eğitim, psikoloji, inceleme, araştırma komiteleri bulunsun. Konsey kendi arasında icraat komisyonu seçsin, en az üç kişilik başkanlık konseyi oluşturulsun. Kendi aralarında başkan seçmesinler, karar organı konsey olsun, kurumsallaştırılsın. Hakemlik sistemi, komple konseye devredilsin.

TOPU FAKÜLTEYE ATIN!

Ülkede 57 tane Spor Fakültesi’nden 10 konsey çıkar. Adına “Eğitim Bilimleri Futbol Hakemlik Konseyi” densin. Eğitimleri, seminerleri, uygulamaları, istatistikleri, derecelendirmeleri, atamaları tamamen bu konseye devredilsin. Futbol Federasyonu ile koordineli çalışma içerisinde olsun ama federasyon hakem atamalarına ve konseyin işleyişine karışmasın. Oynanan top değil mi, topu fakültelere atsın... Federasyon, konsey ile FIFA arasındaki koordinasyonu sağlasın, böylece ağır eleştirilerden kurtulmuş olsun.

ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

Futbol bizde erkeklerimizin adeta afyonu! Maçları anlatan sevimli spikerlerimiz ise tam bir heyecan fırtınası yaratıcısı! Öyle bir anlatımları var ki bırakın gol pozisyonlarını, yürüyen bir insanın bile kolunu, bacağını nasıl salladığını anlatsalar sizi heyecanlandırabilirler. Ama ya hakemler? Çaresizler, dayak da yiyorlar yumruk da! Sistem değişirse “Biz bu işin okulundan yetiştik” diyebilsinler. Arkalarında eğitim fakülteleri, komisyonları ve konseyleri olsun. Kendilerine güvenleri gelsin, güçlü hissetsinler, korkmadan karar verebilsinler, çok şey değişir.

Zafer Özhabeş: Eski milli cimnastikçi - eski milli takım antrenörü