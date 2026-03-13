Cumhuriyetimizin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma hamlelerinin en önemlisi unutulmaz Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel’in 1940’ta kurduğu yerinde eğitim ve öğretim amaçlı ulusal kalkınma projesi olan köy enstitüleriydi. 86 yıl önce ne bakanlar varmış! Anadolu insanını aydınlatmayı hedefleyen “üretim için eğitim projesi”, karanlık düşünceli politikacılar nedeniyle kapatılarak zamanla öğretmen yetiştiren eğitim enstitülerine dönüştürüldü, ama felsefesi yok edilemedi. Beton Selahattin o dönemin yetiştirdiği idealist bir beden eğitimi öğretmeni ağabeyimizdi. Eğitim enstitüsünden yetişen beden eğitimi öğretmenleri birçok spor branşı hakkında yetenekli, bilgili ve yaratıcı olurlardı. Enstitü giriş sınavlarında öyle seçilirlerdi, çünkü gerçekten genç Cumhuriyetimizin, vatan sevgisiyle dolu idealist beden eğitimi ve spor eğitimcilerine gereksinimi vardı, öyle de oldular.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genlik ve Spor Bayramı gösterileri çok büyük heyecanla kutlanır özellikle öğrencilerin birbirlerinin sırtlarına basılarak yapılan ve en üsttekinin Türk Bayrağı açmasıyla doruğa çıkan kutlamalarda bazen alttaki öğrenciler yüke dayanamaz, kule çökerdi. “En alta beton dökmek gerekir” esprilerine çare olarak güçlü, kuvvetli Selahattin Hoca’yı koyunca kule “beton” gibi oldu, hocanın adı “Beton Selahattin’e” çıktı. Bir rivayete göre Anadolu’da görev yaptığı okulda toprak zeminde basketbol oynatmakta güçlük çektiği için bir yerlerden finanse edip öğrencileri çalıştırarak sahaya beton dökmüş, güzel bir saha oluşturmuş. Ama öğrencilerini inşaat işçisi gibi çalıştırdığı için bakanlık müfettişlerinden soruşturma geçirmiş ve bu konu nedeniyle adı “Beton Selahattin’e” çıkmıştı. Okulunu, görevini öyle severdi ki 1975’te Adana Yapı Sanat Enstitüsü’nü Dünya Liselerarası Futbol şampiyonu yapmıştı. Çok kısa birlikteliğimiz oldu, en son Datça’da görüşmüştük. Eli öpülesi Selahattin ağabeyimizin mekanı cennet olsun.

Şimdilerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapattığı köy okullarının yerine Köy Yaşam Merkezleri veya Halk Eğitim Merkezleri adı altında kör zihniyetin kapattığı Köy Enstitüleri modelinden kopya çektiğini, görüyor, izliyoruz. Olsun alıntı da yapsanız, kopya da çekseniz, eğitimin, öğretimin, spor olanaklarının kimseye zararı olmaz. Suça sürüklenen çocuklarımızı, gençlerimizi, spora ve sosyal aktivitelere yönlendirmek zorundayız. MAPEG verilerine göre; ülke genelinde maden arama sayısı 2026’da 7 bin 628, toplam ruhsat sayısı 12 bin 255. Cevheri hep yer altında arıyorsunuz, hâlbuki yer üstünde, Anadolu’da ne cevher çocuklarımız var. Biraz da yer üstünde canlı cevherlerimizi arayın, bakın neler çıkacak...

*Milli cimnastikçi-Eski Milli Takım Antrenörü