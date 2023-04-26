Umudumuzu yitirmeyeceğiz

26 Nisan 2023 Çarşamba

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok önemli iki puan kaybetti. Maçı çok rahat kazanabilirdi. Şu bir gerçek ki F.Bahçe’nin oyuncu kadrosu yetenek ile yaratıcılık açısından Galatasaray’ın ve Beşiktaş’ın çok gerisinde. Ayrıca bu üç takımın yedek kulübelerine baktığımızda en zayıf kulübenin F.Bahçe’de olduğunu görüyoruz. Sarı-Lacivertlilerin şu ana kadar bu kadroyla geldiği seviye son derece başarılı. Herkes tam kapasitesini ortaya koyuyor. Şampiyon olmak için vargücüyle çalışıyor. Futbolda şampiyonu belirleyecek faktör oyuncu kadrosunun yeterli düzeyde olması ve kulübe zenginliğidir. Eğer kulübede istediğiniz zenginlikte ve oyunun kaderini değiştirecek seviyede futbolcular yoksa şampiyon olamazsınız. Şampiyonluk 11 oyuncuyla gelmez. Yetenekli en az 20 üst düzey oyuncunuz olması lazım. Maalesef F.Bahçe’de bunu göremiyoruz.

Galatasaray’ın ise en büyük avantajı kadro zenginliği, kulübede kaliteli, yetenekli, yaratıcı oyuncuların olması. Okan Hoca, alternatifli oyuncu kadrosuyla beraber rotasyon yapabiliyor. Kulübe zenginliği sayesinde oyuna müdahaleleri daha çeşitli. Sarı-Kırmızılılar en iyi kadroya sahip. Galatasaray’ı kadro açısından bir tek Beşiktaş zorlayabilir. Eğer Şenol Hoca sezon başı gelseydi, şu an ligin lideri Beşiktaş’tı.

Şenol Güneş, devre arasında Beşiktaş’a çok doğru transferler yaptırdı. Bu nokta atışı transferlerle takım ligin en iyi futbolunu oynayan ve şampiyonluğu yakalayabilecek galibiyet serisiyle, performansla yoluna devam etti. Şenol Hoca, atan ve tutan iki milli oyuncu; Cenk ile Mert’i takıma kazandırarak rakiplerinin önüne geçti. Aboubakar’ı F.Bahçe alsaydı, Sarı-Lacivertliler banko şampiyon diyebilirdik. Ama forveti olmadığı halde F.Bahçe’nin Aboubakar’ı almayışı, hücumda Pedro, King, Serdar Dursun’a güvenmesi çok enteresan. Bunların takıma katkı sağlamayacağını kimse görmüyor mu? Üçünü toplasak Aboubakar’ın yarısı etmez.

Görünen o ki F.Bahçe kadro olarak eksik ve yeterli değil. Beşiktaş kadroyu kurdu, iyi futbol oynuyor ama ilk yarı Valerien Ismael dönemindeki puan kayıpları nedeniyle şampiyonluğu kaçırdı. G.Saray hem transferin şampiyonu hem de kadro zenginliği açısından şampiyonluğun favorisi olarak görünmekte. Eğer F.Bahçe, İstanbulspor’a takılmasaydı Sarı-Lacivertlilerin de en az G.Saray kadar şampiyonluk şansı olduğunu söyleyebilirdik. F.Bahçe artık kredilerini tüketti. Tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Kazanabilir mi, tabii ki kazanabilir, şampiyon olabilir mi tabii ki olabilir. Büyük Atatürk’ün dediği gibi “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır”. Bu yüzden daima Fenerbahçe taraftarı ile futbolcular da umutlu olmalı, asla olumsuz düşünmemeli ve maçlara böyle hazırlanmalı.