Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Son Yazısı / Tüm Yazıları

ABD, Türkiye’yi neye zorluyor?

22 Şubat 2024 Perşembe

Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Mısır’la normalleşmesi yaygın bir şekilde “U dönüşü” olarak niteleniyor. Peki ABD’yle ilişkilerini nasıl nitelemeliyiz?

Son bir aydaki şu dokuz konuya dikkatinizi çekeyim:

NATO’NUN GÜNEY KANADI

1) TBMM, 23 Ocak 2024’te, Erdoğan’ın talebiyle İsveç’in NATO üyeliğini onayladı.

2) ABD Dışişleri Bakanlığı, TBMM’nin onay belgesinin Washington’a ulaşmasının ardından, 27 Ocak 2024’te, Türkiye’ye yaklaşık 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladı. ABD yönetimi Kongre’ye resmi bildirim yaptı.

ABD Dışişleri, Türkiye’yle birlikte, eşzamanlı olarak Yunanistan’a da F-35 satışını onayladı.

3) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Şubat 2024’teki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin NATO’nun güney kanadı için önemine” işaret etti. (AA, 15.2.2024)

AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI

4) Türkiye, 15 Şubat 2024’te “Avrupa Gökyüzü Kalkanı”na dahil oldu. Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, NATO’nun Brüksel’deki merkezinde, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ile birlikte “Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan’ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi”ni imzaladılar. (AA, 15.2.2024)

Savunma Bakanı Güler imza sonrası yaptığı açıklamada Avrupa Gökyüzü Kalkanı’nı “NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda önemli bir adım” olarak niteledi. (AA, 15.2.2024)

5) Savunma Bakanı Yaşar Güler, aynı gün, 15 Şubat 2024’te katıldığı NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında ise “AB üyesi olmayan müttefiklerin, AB’nin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiğini” savundu. (AA, 15.2.2024)

NATO’DAN UKRAYNA’YA İHA TRANSFERİ

6) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya 1 milyon insansız hava aracı göndermek için anlaştığını duyurdu. (CGTN Türk, 15.2.2024)

7) Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, 7 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de İHA fabrikası inşasına başladıklarını duyurdu. (Hürriyet, 8.2.024)

8) Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 18 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı’nda bir NATO Müdürlüğü oluşturacaklarını duyurdu. (AA, 18.2.2024)

9) Erdoğan, ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile 20 Şubat 2024’te görüştü. İki senatör, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayı bekleten Macaristan’ı ve Moldova’yı ziyaret ederek Türkiye’ye geldi. (TRT Haber, 20.2.2024)

Diplomatik çevrelere göre senatörlerin çantasında Türkiye’nin Ukrayna’daki rolünün artırılması konusu vardı.

MONTRÖ’YE DİKKAT MESAJI

Tüm bunlar ne anlama geliyor peki?

Açık ki ABD NATO’yu, belirli üyeleri üzerinden, Ukrayna konusunda daha aktif bir konuma zorluyor. Çünkü Ukrayna’nın kendi başına yapacağı bir şey kalmadı ve Washington’un da “uzun savaş” stratejisini sürdürmesi lazım.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı, bu kapsamda, Montrö’yü delmenin yeni bir yolu olarak zorlanacak.

Tüm bunlar kuşkusuz Moskova’dan da görülüyordur. Putin’in Ankara ziyaretinin ertelenmesi de İstanbul başkonsolosundan başlayarak Rusya’nın askeri ve diplomatik temsilcilerinin son günlerde sık sık “Montrö uygulanmalı” mesajı vermesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

ABD, Türkiye’yi neye zorluyor? 22 Şubat 2024
NATO Müdürlüğü! 19 Şubat 2024
Rabiacılık rafta, pragmatizme devam 17 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar ‘Altına hücum’da devletin payı?
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu ‘Erdoğan’ı durdurun’ diyen hâkim
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Trump NATO’ya karşı! Yoksa kazansa mı?!
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu ‘Ne oluyor? Ne oluyor?’
Olaylar Ve Görüşler
Su baskınları neden önlenemiyor? - Galip BÜYÜKYILDIRIM
Olaylar Ve Görüşler
CHP ve seçim süreci - Cezmi DOĞANER
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Sen devrimleri anlatmazsan...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD, Türkiye’yi neye zorluyor?
Zeynep Oral
Zeynep Oral Arter’de hayallerle gerçekler arasında: Harikalar diyarında yolculuk...
Bedri Baykam
Bedri Baykam Laik bir Cumhuriyet'te şeriat düzeni olamaz. Nokta.
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Özsermaye ekside!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Küçük, büyük şeyler
Sevgi Özel
Sevgi Özel Tepkisizlik sürerse kara gün kararıp kalır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü
Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'

Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'
Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!

Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!

Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!
'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'

'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…