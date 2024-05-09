Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kavala neyin anahtarı?

09 Mayıs 2024 Perşembe

AKP-MHP’nin 20 Temmuz darbesi ikliminde siyasi rehineye dönüştürdüğü Osman Kavala, şimdi de dışarıda para musluğunun açılabilmesinin ve içeride de siyaseti yumuşatmanın anahtarı haline getirilmiş durumda.

Bir yandan CHP yönetimi Özel-Erdoğan buluşmasına itirazları “Kavala’yı kurtaracağız” diyerek frenlemeye çalışıyor; bir yandan Saray, medyadaki kalemleri üzerinden “Kavala’yı bırakmanın siyasi maliyetini ölçme sondajı” yapıyor.

Çünkü konu hem AKP hem de Cumhur İttifakı içinde kırılma yaratacak önemde. Nitekim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kavala için “Kamçılanan sipariş bir süreç ilerletilmektedir” diyerek tavrını koydu. Bunun ne kadar “kesin tavır” olduğu önümüzdeki günlerde netleşecektir.

Ama güncel siyaset açısından asıl ilginci ise Bahçeli’nin Özgür Özel’e söyledikleriydi: “Neymiş? CHP genel başkanı Avrupa Parlamentosu’nu ziyarete gittiğinde saati sorunca ‘Sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabı almış. Özel’in kolunda saat yok mu?”

İÇ SİYASETİN ANAHTARI

Bu sözlerinden yaklaşık iki saat sonra Bahçeli, Özel’i odasında ağırladı. Böylece Özel, Erdoğan’dan sonra Bahçeli ile de görüşmüş oldu.

Erdoğan’ın “Türkiye’nin yumuşamaya ihtiyacı var” demesinin ardından, ortağı Bahçeli de “Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım” dedi. Böylece ortaya şu sonuç çıkmış oldu: CHP 2. partiyken kutuplaşma, 1. partiyken kucaklaşma; 2. partiyken “Özgür efendi”, 1. partiyken “Özgür Bey”; 2. partiyken siyasette sertleşme, 1. partiyken siyasette yumuşama!

Bu bir hafta, önümüzdeki sürecin turnusolü olacak: 1 Mayıs’ta Özel’i Taksim’e sokmayan Erdoğan, 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde kabul etti. 7 Mayıs’ta Özel’i “dış güçler adına Kavala’yı kurtarma operatörü” ilan eden Bahçeli, iki saat sonra TBMM’deki odasında baş başa görüştü.

Başlıktaki soruya dönersek, böylece KavalaTürk siyasetini yumuşatmanın” anahtarı haline getirilmiş oluyor.

PARA MUSLUĞUNUN ANAHTARI

Ancak asıl önemlisi Kavala’nın “Batı finans kapitalinin musluğunun açılabilmesinin” anahtarı haline getirilmiş olmasıdır. Erdoğan-Şimşek programı, istenilen oranda dış kaynak sağlayamadı. Batı finans kapitali Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e “Önce Kavala” diyor. Erdoğan, Şimşek’in ihtiyacı ve Bahçeli’nin itirazı arasında bir orta yol bulmaya çalışıyor. Saray, Özel’in birinci parti lideri olarak “erken seçim baskısı” uygulamak yerine Erdoğan ve Bahçeli’ye “gitmeyi” kabul eden tutumunu, şimdi o ortak yolu bulmada kolaylaştırıcı yapmaya çalışıyor.

Böylece herkes açısından kazankazan durumu oluşacak: Özel, tabanına “Erdoğan’la görüştüm ama Kavala’yı da kurtardım” demiş olacak, Şimşek para musluklarını “bir parça” açtırabilmiş olacak, Erdoğan hem ağır ekonomi baskısından hem de birinci partinin erken seçim basıncından kurtulup zaman kazanmış olacak.

Bahçeli mi? AKP’nin gölgesinde olmak dışında seçeneği kalmadığı için günün sonunda ne kaybettiği pek kimsenin umurunda olmayacak.

SİYASET İÇİN HUKUK

Adı geçen aktörler açısından bir kazan-kazan durumu olsa da ortada büyük bir kayıp var aslında. Aktörlerin siyasi kazanç haneleri dolsun diye hukuk ayaklar altına alınarak Kavala yıllarca içeride rehin tutuldu, şimdi para muslukları açılsın diye serbest bırakılacak. AKP-MHP, “Batı’ya boyun eğmeyiz” diyerek AİHM’nin kararlarını uygulamazken şimdi ABD dolarları için fiilen “Ne hukuku?” demiş olacaklar.

Devlet adamlığı, ulusal çıkarlar, hukuk, demokrasi, insan hakları... Hepsi “egemen sınıfın” ihtiyaçlarına göre eğilip bükülen aktör ve kavramlardır sonuçta.

Baksanıza, ben bu satırları yazarken, Marmara Üniversitesi’nde “İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı” yapılıyordu ve açılışını da “Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri” başlıklı konuşmasıyla CHP ve MHP’nin Erdoğan’a karşı cumhurbaşkanı adayı ilan ettikleri Ekmeleddin İhsanoğlu yapıyordu!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kavala neyin anahtarı? 9 Mayıs 2024
Erdoğan’ın ‘yumuşama’ taktiği 6 Mayıs 2024
Taksim yasak, AKP binası serbest 4 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Yumuşama ve normalleşmede ‘maarif’
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Tepedekilerin ölüm dağıtan çocukları
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı 1.5 milyarlık İslam dünyası ve minicik Filistin
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Trump korkusu derinleşiyor
Olaylar Ve Görüşler
Balkan Türkleri ve sığınmacılar - Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı
Olaylar Ve Görüşler
Çalışma Meclisi - Kaan Eroğuz
Olaylar Ve Görüşler
Sandıkların fonetiği - Gani Aşık
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay 31 Mart başlangıcı!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Sağlıkta çöküş...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Kavala neyin anahtarı?
Zeynep Oral
Zeynep Oral Nice 100 yıllara
Bedri Baykam
Bedri Baykam Özel-Erdoğan görüşmesinin çalkantıları
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Futbolun ve tribünlerin dönüşü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı

Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'

Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler
'Eylem Tok' sansüründe yeni gelişme: Rojda Altıntaş, DHA'nın kesilen röportajını paylaştı

'Eylem Tok' sansüründe yeni gelişme: Rojda Altıntaş, DHA'nın kesilen röportajını paylaştı
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk