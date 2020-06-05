Meriç Velidedeoğlu
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‘65 yaş üstü’

05 Haziran 2020 Cuma

Değerli dostlar, her ne kadar bütün dünya ile birlikte yaşamakta olduğumuz, “Pandemi Süreci”nde kimi yaşananları kabul etsek de, ülkemizdeki, “65 Yaş Üstü” olanlara uygulanan durumu, insan pek kabullenemiyor; hele her işini görebilen, dolaysiyle yalnız yaşayabilen onca 65 yaş üstü varsa..

Hele, pek çok resmi kurumun başında olanların bu yaşta, bu yaş sınırında oldukları düşünülürse...

Kuşkusuz, devletimizi, TC Devleti’ni yönetenin üstelik de “Tek Kişilik Yönetim” ile yönetenin bu yaş sınırını aştığı düşünülürse...

Kuşkusuz her “65 Yaş Üstü” olanın sorunlu olacağı şart değil ki...

Kuşkusuz, bu sorunun gündeme oturmasına da en sevinen iktidar olmalı...

Böylece “ekonomik durum”, çarşı, pazar, semt pazarlarından hemen hemen boş torbalarla eve dönenler gündemden uzak tutuluyor.

Değerli dostlar, yıllar yılı oturduğum İstanbul’un Anadolu Yakasının Göztepe yerleşkesinin, yıllarca gittiğim semt pazarına, bir süredir gitmiyordum; geçen hafta sonu gittim; yarımşar kilo domates, kabak, biber, birer demet maydanoz, dereotu, bir kilo elma aldım; altmış (60) lira..

Bu durumda, gündeme oturan, “65 Yaş Üstü” sorunun, iktidar için ne büyük bir “nimet”, ne denli kurtarıcı olduğu ortada...

Çünkü “Muhalefet”inde temel konusu “Ekonomi”...

CHP”nin Sözcüsü F. Öztrak, geçen ay yaptığı konuşmada, iktidarın halka vermek için ayırdığı, altı (6) milyar liradan, kişi başına düşen miktarı istememizi öneriyordu... (22.5.2020)

Dışarıda da, “Dünyanın kırılgan beş ekonomisinden biri olduğumuz” vurgulanıyor...

Ne var ki, ülkenin can alıcı başka sorunları olduğu da ne yapılırsa yapılsın örtülemez.

Anayasasında, “çağdaş, laik bir hukuk devleti” olduğu yazılı olan ülkemizde “eğitim”i açıkça “Diyanet İşleri Başkanı” ile birlikte yürütmüyor mu Milli Eğitim Bakanı...

Çığ gibi büyüyen sorunlar karşısında, ülkeyi, “65 Yaş Üstü” konusuyla bu denli meşgul etmek, alkışlanacak bir durum...

Ehh!. “Helal Olsun!”

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