86 yıllık...

17 Temmuz 2020 Cuma

Değerli dostlar, ülkemizin onca “yaşamsal” sorununu bir kenara itip, “Ayasofya” konusuyla toplumu, milyonları oyalamak, dahası kenarından köşesinden olsa da dünya gündeminde yer almak, öyle her “kul”a nasip olacak bir durum değil herhalde.

Atatürk, kurduğu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, “Ey Türk Gençliği” diye seslenerek, gençliğe “emanet” etmeden önce:

“Seçerek başının üstünde dek getireceklerinin kanlarındaki ÖZMAYA’yı çok iyi incelesinler!” öğüdünü yapar ki, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha anladık, bugünlerde yaşamakta olduğumuz “Ayasofya Pandemisi (!)” ile...

Ve değerli dostalar Erdoğan’ın oluşturduğu, “Partili Tek Kişilik Yönetim”in ülkeyi ne duruma getirdiğini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, kimi “istatistiksel değerler” ile gözler önüne serdi.

Yaşamsal olan “Temel Özgürlükler” bağlamında ülkemizin, Türkiye’nin neden gerilerde kaldığına da ışık tutan bu açıklamadan birkaç örnek:

- “41 OECD” ülkesi arasında, “Siyasal Hak ve Özgürlükler” bağlamında, “son sırada”...

- “35 OECD” ülkesi içinde, “Enflasyon En Yüksek Ülke” (2018)

- “41 OECD” ülkesi arasında “Sosyal Adalet” bağlamında, “40. sırada”...

- “OECD” ülkeleri içinde, ‘Yüksek Teknoloji İhracatı’ en düşük ülke”...

- Dijital rekabet gücü sıralamasında “63 ülke arasında -Meksika ve Ürdün’den sonra- 152. sırada”...

Bu durumdaki ülkemizde “işsiz” sayısının gittikçe arttığı, daha da artacağı besbelli; dolayısiyle “genç işsizlik oranı” da (15-24 yaş) arttı; eğitimini aldıkları mesleğin dışında da olsa iş bulanlar, henüz böyle bir işi bulamayanlar için üzülüyorlar...

Ne var ki değerli dostlar, ülkenin oldukça bu iç karartan durumunda, devletimizin, “TC Devleti”nin, “Din Kurumu”nun, “Diyanet İşleri Başkanı”nın, hemen hemen her dinsel bağlamda yaratılan sorunların neden olarak, “TC Devleti”ni kuran, dahası “Diyanet’in, “DİB”in “Kurucusu” olan Atatürk’e, bu denli karşı çıkması, “Yönetim” tarafından öylece seyredilmemeli, önlenmeli; öyle değil mi değerli dostları?

Anımsanacağı gibi, “Atatürk Dönemi’ni” Enkaz” olarak değerlendiren Emine Erdoğan’a şimdi de “TC Devleti”nin, “Diyanet İşleri Başkanı” da “86 Yıllık Ara Dönem” düzenlemesiyle katılıyor...

“Kuruluş Belgeleri”de tüzüklerinde “Atatürk”çü oldukları yazılı olan, “STK”lere...

Haftaya cumaya buluşmak üzere, değerli dostlar...