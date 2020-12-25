İsmet İNÖNÜ
Değerli doslar bugün “25 Aralık”; devletimizin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin doğuşunu sağlayacak, “Kurtuluş Savaşı”nın ilk yengileri ‘galibiyetleri’ olan “Birinci İnönü”, “İkinci İnönü” savaşlarını zaferle sonuçlandıran, “Lozan Barış Konferansı”na “Dışişleri Bakanı” olarak katılan, “Anlaşma”yı imzalayan, kesintisiz “12 yıl Başbakan” -Atatürk’ten sonra- “12 yıl Cumhurbaşkanı” olan “İsmet İnönü”nün aramızdan ayrılışının “47. yılı”, kendisini şu ünlü vurgulamasıyla analım:
“Bir memlekette namus erbabı, en az namussuzlar kadar ‘cesur’ olmadıkça o memleket için kurtuluş yolu yoktur!”
Işıklar içinde olsun!
Yaptığı bu vurgulamaya katılmamak olası mı?
Ne dersiniz değerli dostlar? “Katılmamak olası mı?”
Ayrıca, “65 yaş üstü olanlar” için uygulanan onur kırıcı yasağı yargıya taşıyan, gazetemiz “Cumhuriyet”in yazarı, “Yayın Kurulu Üyesi” Ataol Behramoğlu’na yürekten teşekkürler!
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