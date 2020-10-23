‘Kıht-ı Rical’

23 Ekim 2020 Cuma

Başlık Arapça bir tamlama; sözlük anlamı, “Devlet Adamı Eksikliği” ya da “Devlet Adamı Kıtlığı”dır.

Değerli dostlar, bu başlıkla bu sütunlarda yayımlanan üçüncü yazım.

İlki, “10 Ekim 2008” tarihli olup “1960” yıllarına, Demokrat Parti (DP) iktidarı dönemine dek uzanıp, konuyu özetler.

İkincisi oldukça uzun bir aradan sonra yayımlanan “8 Şubat 2019” tarihli yazıdır ki, iktidar partisi “AKP”nin başında olan R.T. Erdoğan’ın “Ana Muhalefet Partisi CHP” ile, “Genel Başkan K. Kılıçdaroğlu”na eleştiri boyutunu çok aşan söylemini içerir. “97 yıllık Cumhuriyet”in tarihinde ne görülmüş ne de duyulmuştur böyle bir eleştiri dili...

Ne var ki değerli dostlar biraz insaflı olalım, Erdoğan’ın bir “Doktor”, dolayısıyle “Dr.” unvanı olduğunu da unutmayalım... Üstelik de “Ekonomi” alanında... “İktisat” dalında; bilmem ki anımsanır mı, şöyle gerçekleşmişti:

“31 Ekim 2010”da, Urfa’nın “Harran Üniversitesi”, Urfa’da yapılan bir törenle, üniversitesinin “İktisat Anabilim” bölümü tarafından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a fahri “Doktorluk” (Dr.) vererek...

Dr. R.T. Erdoğan olarak, bu üniversiteye “Tıp Fakültesi”ni açmıştı.

Doktorlarla, bu denli “içli-dışlı olan biri”, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile neden bu kadar çekişir durur ki?..

Sanırım sıra geldi “izin”e; çok önceleri kısa bir süre için izin istemiştim, şimdi de öyle olsun.

Yeniden buluşmak üzere değerli dostlar!..