Meriç Velidedeoğlu
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‘Şeriat bizim hukukumuzdur!’

11 Aralık 2020 Cuma

Değerli dostlar, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında iktidar partisi “AKP”nin Milletvekili Cengiz Aydoğdu şöyle buyurdu:

“Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değil, değildir: Şeriat bizim hukukumuzdur!”

Bu kesin mi kesin vurgulaması “olay” olunca da, “Demedim!” deyiverdi rahatça... Ne var ki, bu sözlerinin tutanaklarda yer aldığı açıklandı...

Öte yanda bu denli çekingenliğe gerek yok, partili -hem de AKP’li- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (RTE), bu bağlamdaki görüşlerini yıllardır dile getiriyor, öyle değil mi değerli dostlar?

Birkaçını hatırlayalım:

- Hem Müslüman hem laik olunamaz. (1993)

- Elhamdülillah şeriatçıyız! (1994)

- Referansımız İslamdır! Hedefimiz İslam Devletidir. (9-3-2003)

Ve dahası bu konuda “19. yy”da Osmanlı Devleti yönetiminde de kimi araştırmalar yapılıyordu.

İşte “Mecelle” bunlardan biridir.

“1868-1876” yılları arasında dönemin hukukçularından Ahmet Cevdet Paşa tarafından derlenip hazırlanan “İslami Özel Hukuk”tur.

Ve “39’uncu maddesi şöyle der: Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz!”

Anlamına gelince sanırım, “RTE”nin ünlü vurgulaması açıklar: “İslamın kuralları güncellenmelidir!” (Nisan 2016)

İşte böyle...

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