Meriç Velidedeoğlu
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Siyasal terör!

22 Ocak 2021 Cuma

Değerli dostlar, İngilizlerin dünyaca ünlü The “Guardian” gazetesi, ülkeleri yöneten kimi yöneticiler hakkında görüşlerini bildirerek hazırladığı bir listede yer verdiği Erdoğan için:

“Milliyetçi duyguları körükleyerek iç sorunlardan uzaklaşmak için saldırgan bir politika sergiliyor!” demiş...

Bilmem anımsanır mı, “Cumhurbaşkanı” olduğunda -uzak yakın- Batı Dünyası ne övmüştü Erdoğan’ı, “İkinci Atatürk!” diye diye.

Günümüzde de bu tür yollara başvuruluyor Erdoğan’ı övmek için; özellikle de AKP’li yerel yönetimlerde görülüyor bu tür çabalar; örneğin “Yeni Mardin” yönetiminin bu bağlamdaki uygulaması basında da yer aldı, kısaca şöyle:

İlçenin ortasından geçen “Vali Ozan Caddesi”nin ortasına boydan boya dikilen aydınlatma direklerine yerleştirilen levhalara, bayrakla birlikte Erdoğan’ın resmini koymuşlar.

Öte yanda bu tutum, kısaca, Erdoğan’ın her konuda “Tek başına karar vericiliği” daha da ileriye uzandı; ülkeyi yönetecek “Kabine”yi oluşturacak bakanlar, bundan böyle, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce seçilmeyecek, kısaca “TBMM Kabinesi” yok artık; yerine Cumhurbaşkanı’nın yani Erdoğan’ın seçtiği Milletvekilleri’nin oluşturduğu “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” var...

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