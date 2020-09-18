18 Eylül 2020 Cuma

Değerli dostlar, “torpil”in sözlük anlamının, “sualtı silahı olarak kullanılan büyük bir bomba” olduğu çoğunlukla bilinir.

Ayrıca bu gerçek anlamından başka, “arkaçıkıcı, koruyucu, kayırıcı” olarak kullanıldığı da.

Bir ara ortalarda pek yoktu, ta ki ülkemiz, “Tek Kişilik Yönetim”le buluşuncaya dek...

Geride bıraktığımız eylül ayının ortalarına doğru gazetelerde genişçe yer aldı, “Muğla İl Eğitim Müdürü P. Töre”nin bu doğrultudaki tutumu. (Cumhuriyet 12.9.2020)

Yakınlarına, yanlılarına “torpil” yaptığı kimi örneklerle basında yer aldığı gibi, “Meclis” gündemine de taşındı. Kuşkusuz, “iş bulma” sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı şu dönemde göz yumulacak bir durum olamazdı...

Öte yandan “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü”nün, kısaca, “OECD”nin üye ülkeler arasına yaptığı araştırmada, “okula ya da işe gitmeyen”, “NEET” olarak adlandırdığı, “15-29 yaş arası” gençlerin en yoğun olduğu ülke olmuş, “yüzde 29” oranla “Birinci” olup liste başında yer almış

“Türkiye”...

Bu durumda Türkiye’de “100” gencimizden “29”u, “ne okuyabiliyor ne de çalışabiliyor!”

Bu oran “24 yaş” grubunda ise “yüzde 33’e yükselmiş.

Ayrıca değerli dostlar, bu yaş grubundan kimi gençlerimizin eğitimini aldıkları uğraşları dışındaki mesleklerde çalıştıklarında, karşılaşılan olumsuzlukları görmemek pek de olası değil.

Bu konunun “yalnızca günümüzde değil, geleceğimizle ilgili olduğunu da unutmamak gerekiyor”, öyle değil mi?

Dolaysiyle, “Muğla İl Eğitim Müdürü”nün ‘Torpil’ bağlamında yakınlarına uyguladığı yöntem -hiç olmazsa- ‘NEET’ grubu gençlerimize uygulansa!” diye düşünmekten insan kendini alamıyor...

Bilmem ki katılır mısınız?