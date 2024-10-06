Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Günah beşiği, tevbe eşiği

06 Ekim 2024 Pazar

Mikronezya’daki Yol Partisi istibdadının işlerini yola koyan Yol inancı pratik bir din ve tanrısı Ol, anlayışlı bir ilahtı. Kutsal broşürdeki “tevbe ayeti”, günah çıkaran müminlere kutsal damacanadan üç yudum Ulu Çoban sidiği içip arındıktan sonra yeniden günah işleme olanağı sağlıyordu. 

Arındıran sidik tabii ki Muktedir Makropiç’in idrarı olup, adada yapılıp da içeriğinde sahte katkı maddesi bulunmayan tek üründü. Çünkü Ulu Çoban’ın da bol sıvı tüketerek detoks yapmasına yarıyordu. 

Muktedir Makropiç, “cima ayeti”yle ada ahalisine caiz kılınan canlı cansız her şeyle seks zevkini, Saray efradına yasaklamıştı. Çelişkiye bakın ki Betonit Saray ahalisi de cima yasağını gizli gizli delmekte yarışıyor; sonra yasağı koyan Ulu Çoban’ın sidiğinden üç yudum içip tekrar delmeye dönüyordu. 

Betonit nüfus, saraya en yakın Kel Tepe’deki Yol Geçen Mabedi’ne kayıtlıydı. Cima yasağını kimin kiminle deldiğini bilmek istemeyen yaşlı papazla da şifreli bir günah çıkartma üzerinde anlaşmışlardı. Papaz “Eşikte kaydım” diyenin derdini anlıyor, üç yudum kutsal sidik içirip pirüpak salıyordu.

Günlerden bir gün, yaşlı papaz Tanrı Ol’a kavuştu. İmaniyet İşleri Reisi Alyoşa Ersaltz, Yol Geçen Mabedi’ne genç rahipler arasından iman gücüyle sivrilen Olmaz Olsun’u papaz atadı.

Papaz Olmaz Olsun’un Saray ahalisinin cima şifresinden tabii ki haberi yoktu. Uzunca bir süre Betonit Saray’dan gelip “Eşikten kaydım” diye tevbe sidiği isteyen günahkâr sayısına şaşırdıktan sonra; İmaniyet İşleri Reisi’yle görüşmeye gitti. 

Karşısına çıkıp “Reis Hazretleri, Yol Geçen Mabedi’nin eşiğinde bir dengesizlik var” dedi. “Müminler arasında kayan kayana. Tamir ettirmek mümkün mü acaba?”

Şahsı da Betonit Saray mensubu olup şifreyi bilen Alyoşa Ersaltz’ı bir gülme krizi tuttu. Katıla katıla gülüyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. 

Genç Papaz Olmaz Olsun, hem gücendi hem de kızdı:

“Gülüyorsunuz ama geçen hafta sizin zevce de üç kere kaymış!”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Günah beşiği, tevbe eşiği 6 Ekim 2024
Fethiyeli Yunus Nadi 6 Ekim 2024
İşgal eden mi, ettiren mi suçlu? 29 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adalet çökünce devlet de çöker!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Sanduka değil sendika
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Boğaziçi’nde Yanan Meşale
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bahriye Üçok’u katlettiniz ama o aydınlatmayı sürdürüyor!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Fethiyeli Yunus Nadi
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Günah beşiği, tevbe eşiği
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Kurnaz ekonomik politikaları ve döviz kuru
Zeynep Oral
Zeynep Oral Siyaset ve kötülük...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Soma bir ölüm havzasıdır...
Ahmet Tan
Ahmet Tan Coğrafya kader mi keder mi?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Tehlikeli ortaklık: Trump-Musk ittifakı
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın CHP normalleşme ve Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler