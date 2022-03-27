Koylarımızı satmayın, Efendiler!

27 Mart 2022 Pazar

Dünyanın en güzel koyları Fethiye, Göcek, Dalaman koyları ihale ile özel şirketlere satışa çıktı. Bir parça vatan, doğa sevgisi olan insan, haberi okuduğunda “neden” diye soruyor.

Neden?

Neden ülkenin koyları, doğal güzellikleri özel şirketlere satılıyor?

Bu ülkenin yurttaşları kurumlar çalışsın, doğasını, yurttaş haklarını korusun diye devlete vergi, yerel yönetimlere harç vb. ödüyor.

Öyleyse neden devletin, belediyelerin, kurumların yapması gereken hizmetler özel şirketlere veriliyor?

Eğer kazanç hedefleniyorsa neden önce yerel belediyelere, kurumlara, STK’lere ve kooperatiflere değil de yöre ile yakından ilgisi olmayan, rant odaklı şirketlere peşkeş çekiliyor?

Yurdumu severim, ama Fethiye’yi bir başka severim.

Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi, başyazarı Nadir Nadi Fethiyelidir. Kendimi Fethiyeli sayar, Fethiyeli bilirim.

Dünyada devlet niteliğini kazanmış devletler, denizi, doğayı, halkın yağmasından korurlar.

Oysa Türkiye’de halk denizini, doğasını devlet talanından korumaya çalışıyor!

Kadim Fethiyeliler dağlarını, ormanlarını, denizlerini, koylarını iktidarların rant iştahına karşı yıllardır savunuyorlar.

TURİZM CENNETİNDEN BETON CEHENNEMİNE

Çünkü bir zamanların turizm cenneti Kuşadası, Yalova, Erdek, Ünye, Foça ve Mudanya’nın başına gelen beton felaketin bilincindeler. Marmaris, Bodrum betonlaşma özelleştirmeleriyle can çekişirken; Fethiye aynı gadre uğramamak için mücadele ediyor.

Fethiyeliler ile konuştum..

Dedelerinden, babalarından miras aldıkları koylara artık giremediklerini, ailecek ücretsiz bir sahilde, koyda piknik yapamadıklarını, her yerin karadan ve denizden paragöz yabancılarla çevrildiğini, kendi memleketlerinde parya, kendi ilçelerinde kelepçeli olduklarını söylüyorlar.

Fethiye’nin göbeğindeki limana, Kalemiye, Aksaz, Samanlı, Ölüdeniz Kumburnu koylarına ücretsiz sokulmadıklarını; hatta birçok koyda yapılan otel ve tatil köyleri nedeniyle yasal yurttaşlık hakları olan sahil ve kumsallara bile ulaşamadıklarını anlattılar.

YERLİYE YASAK, YABANCIYA PEŞKEŞ!

Karadan yasaklanan ya da ücretli girilen koylardan sonra, şimdi de küçük tekneler ya da gezi tekneleriyle ulaşabildikleri Göcek’in Kille Bükü, Kille, Bedri Rahmi, Sıralıbük, Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı koyları gibi sahillerin de şirketlere satılarak halka kapanacağını biliyorlar.

Halkın kendi mülkünden kovulması bir yana, bu koylardaki deniz turizminden geçinen binlerce Fethiye, Göcek ve Dalamanlı da ekmek teknesinden mahrum bırakılıyor.

Koylara 400 tekne bağlama kapasitesine sahip mapa ve tonoz yapımı özel sektöre verildiğinde; Fethiye ve Göcek’te bulunan yaklaşık 4 bin günübirlik tekne bu koylara giriş yapamayacak.

Neyle ve nasıl geçinecek bu insanlar?

Bu denizlerde avlanan yöre balıkçılarının durumu da sorunun bir başka yönü...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölge koylarının yüzde 90’ını kapsayan ihaleler dizisini, “koyları koruma ve kontrol altına almak” adına yaptığını söylüyor.

Yöre halkı ve ilgili kurumlar koyların korunması için kontrol altına alınmasına karşı değil. Ama neden bu sorumluluk yörede faaliyet gösteren STK, kurum, kooperatif, denizcilik ile ilgili odalara veya belediyelere değil de özel şirketlere veriliyor?

PAZARLIK USULÜ SATILIK VATAN

Bir hafta arayla yapılan iki ihalede, dört koyu çeşitli suçlardan sabıkalı ve kaçakçılık nedeniyle hapse mahkûm olmuş eski bir AKP milletvekili aldı. Sekiz koyu GİSAŞ gemi inşa sanayine verdiler. Bedelleri toplasanız, Cumhurbaşkanı başta, iktidarın kullanımındaki VIP 13 uçak ve üç helikopter filosundaki bir uçak parası etmiyor!

Bütün koylar satıldığında, Katar Emiri’nin Erdoğan’a (sözde) hediyesi bir Boeing 747 bile etmeyecek!

Ama o kıyılardaki orman yangınlarını söndürmek için tek uçağı olmayan, olan uçaklarını kaldırmayan hükümetten elbette ki bir muktedir uçağı satıp koyları satmaması beklenemez!

Belli ki bu ihaleler de adrese teslim organize işler...

Geçen hafta yöre halkı, yerel kurumlar, STK’ler, balıkçılar, yatçılar, tur tekneleri Göcek’te bir protesto mitingi düzenlediler. Herkes oradaydı. AKP’li meclis üyeleri ve AKP’li STK temsilcileri bile bu özelleştirmelere karşı!

MÜLKÜ DEVLETTEN KORUMAK

Göcek’te sivil toplum meslek örgütleri ve yöre halkı tarafından başlatılan direnişe, Fethiye Belediyesi Meclis Üyeleri, Fethiye Belediyesi başkan vekili Gözde Gürsoy Hoşafçı, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Güç Birliği Platformu, Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye’nin 20 yıl Belediye Başkanlığını yapan Behçet Saatçi, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Ortaca CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, Göcek Halk Meclisi Başkanı Yeşim Ulukan, Türkiye Yatçılar Birliği adına Serhan Cengiz, Günübirlik Tekneciler Kooperatif Birliği Başkanı Necdet Sarı, Fethiye-Seydikemer Güç Birliği Platformu adına Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi Temsilcisi Birol Keski, yöre denizcileri ve balıkçıları ile kalabalık bir yurttaş topluluğu katıldı.

EY MUKTEDİRLER!

Fethiye’yi rahat bırakın.

Halkına güvenin...

Onlar dedelerinin, babalarının emaneti doğal miraslarına sahip çıkar. Fethiye’nin yetkin ve yöreyi bilen meslek örgütleri, kurumları gerekeni yapar, o güzelim koyları sizin ihale ettiğiniz şirketlerden çok daha etkin korur, kollar.

Derdiniz dünyada eşi olmayan cennet koylarımızı illa ki yandaş ve yozdaşlarınıza peşkeş çekmek ise Fethiye’nin hem doğasının hem de halkının tepkisine hazır olun. Bu organize işlere imza atanları, onaylayanları ve sessiz kalanları ikisi de bağışlamaz.

Ve biliniz ki bir gün hepinizden daha zengin bir oligark o koylardaki mapa ve tonozları toptan satın alınca; milyarlık yatlarınızla siz bile o koylara giremeyeceksiniz!