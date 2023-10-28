Yol’a iman, Ol’a kurban
Tanrı Ol’un yeryüzündeki gölgesi, tek sözcüsü, gayri meşru oğlu, noter tasdikli ve imza yetkili vekili, Yol Partisi peygamberi; kurtların da kuzuların da Ulu Çoban’ı Muktedir Makropiç’in Mikronezya’ya kaç yıldır hükmettiği unutulmuştu, bilinmiyordu...
Ama her yılın belirsiz bir günü, istibdatın ilelebet payidarlığı sonsuzluk simgesi eşliğinde
“∞ Bayramı” olarak kutlanıyordu. Yozdaş yoldaşların Muktedir’in gözüne girmek için kesenin ağzını açtığı bu bayramlarda yoksullara “borsch (borç okuyunuz) çorbası” dağıtılır; Yolcuların tanrısı Ol’a da kemikleri ahaliye, eti Betonit Saray’a sunulacak kurbanlar kesilirdi.
İşte böyle bir bayram günü, mümin yoldaşlar Yol Geçen Mabedi’ne toplanmış “Ol’a selam, Yol’a devam” ayini yaparken eli satırlı bir adam içeri daldı ve “İmanlı bir Yolcu arıyorum!” diye haykırdı.
Satırın meşum görüntüsü, cemaati ürkütmüştü. Kısa bir sessizlikten sonra yaşlı bir Yolcu ayağa kalktı, “Ben müminim” deyip satırlı adamı izledi.
Dışarı çıktıklarında, satırlı Yolcu mabedin önüne topladığı sığır sürüsünü gösterdi: “Yoldaş ben bunları kurban edeceğim de nasıl keseceğimi bilmiyorum, yardım eder misin?”
Yaşlı Yolcu, epeyce bir kurban kestikten sonra genç yoldaşına, “Ben yoruldum, başkasını çağır!” dedi.
Beceriksiz kasap yoldaş, bu kez elinde kana bulanmış satırla mabede dönüp: “Aranızdan mümin bir Yolcu daha gelsin!” diye bağırdı.
Kanlı satırı gören cemaatin ödü kopmuştu. Herkes suspus olup ayini yöneten rahibe baktı.
Rahip, titrek bir sesle çıkıştı: “Ne bakıyorsunuz? Birkaç dua okuduk diye hemen Yolcu mu olduk?”
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Roma Tiyatrosu, akademik çalışmalara ev sahipliği yaptı
- Cumhuriyet’in ikinci sayfasının mimarı Sami Karaören...
- Emeklilikte yeni düzenleme! Tezel ayrıntıları anlattı...
- CHP kurultayına ilişkin Özçelebi’den flaş açıklama
- Silivri zindanından 'Filistin' dayanışma mektubu...
- Giresunlu balıkçıların ağına yavru ayı takıldı
- Hıfzı Topuz’un yürüdüğü yolların izinden gitmek...
- Görme engelli yurttaşların isyanı
- İmamoğlu Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde
- İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki..
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- Bakan Tunç'a çok sert 'Atalay' tepkisi
- Zeren'in cenazesinde müftüden skandal ifadeler
- 'Gazze için kırmızı çizgiler koymadık'
- Yerel mahkemeden Can Atalay hamlesi!
- Akşener'den 'miting' tepkisi
- Bekçilik değil devrimcilik zamanı!
- Sağanak yağış etkili olacak!
- BM kararını 'aşağılık' olarak niteledi...