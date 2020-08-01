01 Ağustos 2020 Cumartesi

Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü. İlk gün büyükler ziyaret edildi, ikinci gün de kurbanlar kesilecek. Biz kurban kesmeyin fakir- fukaraya ayni ya da nakdi yardım yapın desek de durum değişmeyecek. Kimsenin inancına bir diyeceğimiz yok hâşâ... Ama bari inancın gereği yerine getirilirken gösterişten uzak, amacına uygun davranılsın.

Azerbaycanlı hiciv şairi Mirze Elekber Sabir’in kurbanla ilgili dizelerini paylaşmak istedim. Yavuz Top’un yıllar önce bestelediği bu şiirde Mirze Elekber Sabir demek istiyor ki “Kurbanınız hak için olsun, küp için olmasın.”

Hepinize iyi bayramlar