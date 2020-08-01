Hak için olsun, küp için olmasın
Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü. İlk gün büyükler ziyaret edildi, ikinci gün de kurbanlar kesilecek. Biz kurban kesmeyin fakir- fukaraya ayni ya da nakdi yardım yapın desek de durum değişmeyecek. Kimsenin inancına bir diyeceğimiz yok hâşâ... Ama bari inancın gereği yerine getirilirken gösterişten uzak, amacına uygun davranılsın.
Azerbaycanlı hiciv şairi Mirze Elekber Sabir’in kurbanla ilgili dizelerini paylaşmak istedim. Yavuz Top’un yıllar önce bestelediği bu şiirde Mirze Elekber Sabir demek istiyor ki “Kurbanınız hak için olsun, küp için olmasın.”
Hepinize iyi bayramlar
Bayram Olacak
Şövketliler, şanlılar, dövletliler, pullular
Tir boyunlar, şiş karınlar, canlılar
Kurban kesir Halilullah aşkına
Fakir sual edir Allah aşkına
İki komşu birbirinin milleti
Her ikisi bir peygamber ümmeti
Bir kesir kurban, pişirir eti
Bayram edir Halilullah aşkına
O biri de bakır Allah aşkına
Görürsen mi bizim Hacı pirini
Paylamiyir etin onda birini
Komşu emir parmağının kirini
Hacı yeyir Halilullah aşkına
Yatır, şişir, köpür Allah aşkına
Dedi bildim hacıların pirisin
Sorma bana ilerisin gerisin
Ver mektebe koyunların derisin
İlim olsun halilullah aşkına
Çocukları şadet Allah aşkına
Dedi bizde deri vermek yasaktır
Veremenem vallah billah günahtır
Doldururam ona yağdır kaymaktır
Berekettir halilullah aşkına
Saklayıram evde Allah aşkına
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada
- Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü