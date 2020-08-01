Miyase İlknur
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Hak için olsun, küp için olmasın

01 Ağustos 2020 Cumartesi

Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü. İlk gün büyükler ziyaret edildi, ikinci gün de kurbanlar kesilecek. Biz kurban kesmeyin fakir- fukaraya ayni ya da nakdi yardım yapın desek de durum değişmeyecek. Kimsenin inancına bir diyeceğimiz yok hâşâ... Ama bari inancın gereği yerine getirilirken gösterişten uzak, amacına uygun davranılsın.

Azerbaycanlı hiciv şairi Mirze Elekber Sabir’in kurbanla ilgili dizelerini paylaşmak istedim. Yavuz Top’un yıllar önce bestelediği bu şiirde Mirze Elekber Sabir demek istiyor ki “Kurbanınız hak için olsun, küp için olmasın.

Hepinize iyi bayramlar

Bayram Olacak

Şövketliler, şanlılar, dövletliler, pullular

Tir boyunlar, şiş karınlar, canlılar

Kurban kesir Halilullah aşkına

Fakir sual edir Allah aşkına


İki komşu birbirinin milleti

Her ikisi bir peygamber ümmeti

Bir kesir kurban, pişirir eti

Bayram edir Halilullah aşkına

O biri de bakır Allah aşkına


Görürsen mi bizim Hacı pirini

Paylamiyir etin onda birini

Komşu emir parmağının kirini

Hacı yeyir Halilullah aşkına

Yatır, şişir, köpür Allah aşkına


Dedi bildim hacıların pirisin

Sorma bana ilerisin gerisin

Ver mektebe koyunların derisin

İlim olsun halilullah aşkına

Çocukları şadet Allah aşkına


Dedi bizde deri vermek yasaktır

Veremenem vallah billah günahtır

Doldururam ona yağdır kaymaktır

Berekettir halilullah aşkına

Saklayıram evde Allah aşkına

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