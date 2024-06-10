'Cumartesi Anneleri'
Kenan Evren’in eseridir bu. Onun devrinde kaybolan, sorguya alınıp dönmeyen pek çok genç insan ölmüştü. Ben Evren gibi kişilerin arkasından kötü konuşmayı sevmem. Ama bu adamın elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Çok cahildi. Ve zekâsı tartışılırdı. Keşke olmasaydı.
O zaman CUMARTESİ ANNELERİ
olmayacaktı.
MASAİ KURALI
Masai kralı
arkadaşım
olur. “Saçmalama”
mı dediniz? Anlatayım o
zaman. Şu anda asası bende
mesela. Kadıköy’de sevdiğim
bir arkadaşım var. Artemis
dükkânının sahibi İrfan, benim
Masaileri sevdiğimi biliyor. Sık
sık gider Afrika’ya, masklar
toplar, antikalar bulur. Otantik
kültürü iyi bilen bir uzmandır. Bu
konuda televizyon programı da
yapıyor. İrfan yıllar önce Kenya’ya
gittiğinde kralı ziyaret ediyor.
Genç bir adam. Oxford mezunu.
Eski kral oğlunu İngiltere’de
okutmuş. Baba ölünce genç
adam Kenya’ya dönüp kabilesinin
başına geçmiş. İrfan ona benim
Masaileri sevdiğimi söyleyince
kral elindeki asayı İrfan’a vermiş
ve “Senin
arkadaşın benim
de arkadaşımdır,
bunu benim hediyem olarak
ona ver” demiş. O asa bende.
Sahnede gösterdim. Peki, ben bu
ilkel kabileyi neden seviyorum?
Pek çok neden var ama biri
beni yakından ilgilendiriyor.
Bunlar avcılık ve bitki toplamakla
karınlarını doyuruyorlar. Ancak
bazılarının şansı o gün iyi
gitmiyor. Eli boş dönenler ve dolu
dönenler, boş ve dolu yemek
kaplarını reisin çadırının önüne
bırakıyorlar. Reis, boş kapları çok
dolu olanlardan alarak eşitliyor.
Sonra herkes yemek kabını geri
aldığında tüm ailelerin karnı o
gün doymuş oluyor. Sloganları
da şu: “Komşun açken sen tok
uyuyamazsın."
BATAKLIKTA DOLAŞIYORSAN,
PAÇALARINA ÇAMUR BULAŞMASINA ENGEL OLAMAZSIN.
ATATÜRK DİYOR Kİ
“BİR MİLLET VARLIK VE BAĞIMSIZLIĞINI
SAĞLAMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ
YAPTIKTAN SONRA BAŞARILI OLUR.”
TEK ADAM
Hitler, Polonya’yı
işgal ettiğinde
aynı zamanda yerle
bir ediyor. Propaganda bakanı
Goebbels bu bombardımanları
filme çektiriyor ve işgal altındaki
ülkelerin sinemalarında filmden
önce oynattırma zorunluluğu
koyuyor. Yani demek istiyor ki:
“Eğer Hitler’e karşı bir davranışta
bulunursanız sonunuz böyle
olur.” Filmin iç sesinde de aynen
bu cümleler var. Hem de o
ülkenin dilinde dublajlı olarak.
Tek adamlara karşı koyulmaz.
Şu veya bu şekilde
cezalandırılırsınız.
Adı üstünde işte:
Tek adam. Yeryüzündeki bütün
monarşilere bakın, üç aşağı
beş yukarı böyledir. Son derece
tehlikeli olan bir yönetim sistemidir
tek adamlık. Herkes ABD’yi böyle
bir sistemle yönetiliyor mu sanıyor
ne? Orada öyle bir sistem var ki
değil tek adam, çift adam bile
olsan gözünün yaşına bakmaz
götürüverir. Tıpkı son seçimlerde
olduğu gibi. Serveti sayılmakla
bitmeyen başkanlarını yutuverdiler.
EMRE KONGAR VE SAKAL
Emre Kongar: Can dostumdur.
Onu o kadar çok severim ki
anlatamam. Yıllar önce TV’de
programını izlerken virüs kaptığını
ve hastaneden katıldığını duyunca
çok kötü oldum. Bilgi (eşi)
Kuşadası’nda o anda. Hemen
aradım. WhatsApp üzerinden
bana konferans yaptı, Emre’yle
konuştum. “Domuz gibiyim” dedi.
“Aslan gibisin” dedim. Dimdik
bir adamdır Emre Kongar. 1980
yılıydı. Ankara’daki evinde yemek
yiyoruz. Üniversiteden
neden istifa ettiğini
sordum. Sakal meselesindenmiş.
Nedir o sakal meselesi? Emre
anlattı. Kenan Evren bir yasa
çıkarıyor: Üniversite hocaları hiçbir
biçimde sakallı olamayacaklar.
Emre bu emre uymuyor ve istifa
ediyor. Gerekçesi de çok açık:
“Sakalıma devlet değil karım
karışır.” Günümüzde olsa istifa
etmek zorunda kalmayacaktı.
Çünkü kimse kimsenin sakalına
karışmıyor. Hele çember sakal
olursa işin de hazır.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi
- 8 Haziran'da uzaya gidecek
- Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı hakkında şoke eden suçlam
- İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi!
- 31 Mart rüzgarı devam ediyor
- Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalı?
- Kızı devlet korumasına alınmıştı!
- Yuvarlak ekmek alınınca evi terk etti...
- Pazara giden eli boş dönüyor!
- Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- Oyuncu Gamze Özçelik evlendi
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı