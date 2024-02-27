Bu paralar nereye gidiyor

27 Şubat 2024 Salı

Yıllardır alınterimizin kime nasıl harcandığını resmi raporlardan ve ihale sayfalarından takip edip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu harcamaları yegâne takip edebildiğimiz denetleme kurumumuz ise Sayıştay.

Ne yazık ki artık matbu raporlara dönmüş olan bu raporların ancak ve ancak satır aralarında yakaladıklarımı sizlere aktarabiliyorum.

Sayıştay’ın açıkladığı raporlardan “İl Özel İdareleri Raporu”nu okudum.

Her il özel idaresinin de kendine ait bütçesi var. Bu bütçe diğer kurumlarda olduğu gibi kurallara tabidir.

Yüzlerce kez değiştirilmesine karşın ihale kanunumuz var ve diyor ki şayet doğrudan alım yapacaksan sana verdiğim bütçenin yüzde 10’unu geçme. Mecburi durum olur ise Kamu İhale Kurumu’na bildir görüş al, diyor.

Birçok kurumda olduğu gibi Edirne İl Özel İdaresi de buna uymamış. Yapılan incelemelerde Edirne İl Özel İdaresi’ne tahsis edilen ödenek 55 milyon TL, yani 5.5 milyon TL doğrudan alım yapabilir.Ancak kurum 15 milyon TL’lik alım yapmış hem de kimseye sormadan.

Burdur İl Özel İdaresi bütçesinden 2022 yılında, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları dışında kalan toplam 8.2 milyon TL köylere hizmet götürme birliklerine aktarıldığı görülmüş.

Burdur İl Özel İdaresi bütçesinden 2022 yılında, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları dışında kalan toplam 8.2 milyon TL köylere hizmet götürme birliklerine aktarıldığı görülmüş.

AMBARDA KAÇAK AKARYAKIT

Kırıkkale İl Özel İdaresi’nde daha ilginç durumlar var..

İdare ambarlarında 468 bin kilogram kaçak akaryakıt bulunuyor. Ve muhasebe kaydı yok! Kötü düşünmeyin siz... İl özel idarelerinde olağan hale gelmiş durum Kırıkkale İl Özel İdaresi’nde de var.

Muş İl Özel İdaresi, yapılan servis ve bakım harcamalarının büyük bir kısmı piyasa fiyat araştırması yapılmadan gerçekleştirilmiş. Alıma konu olan servis ve bakım harcamalarının neden tek kişiden karşılanabileceği detaylı olarak formda belirtilmediği görülmüş. Yani bir kişi idareyi bağladıysa bütün bakım hizmetini kendisi karşılamış.

Tokat İl Özel İdaresi’nde ise 2022 yılı yatırım programında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na ait projelere ayrılan yatırım ödeneklerinden 257 milyon TL aktarılmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait yatırım ödeneklerinden 20 milyon 500 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait yatırım ödeneklerinden 7.8 milyon TL aktarılmış. Aktarılan toplam 285 milyon TL tutarındaki ödeneğin Tokat İl Özel İdaresi tarafından tekrar merkez ilçe köylerine hizmet götürme birliklerine aktarıldığı görülmüş. Bu paraya ne olmuş? Hiç kimse tam olarak açıklayamıyor.

Kamu idaresi bir cevap vermiş Sayıştay’a şunları söylemiş:

“Ödeneklerin bir kısmı 5355 sayılı kanunun 18. maddesine dayanılarak köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile ihale edilerek harcama yapılıyor.”

Para nereye harcanmış yanıt yok.

Sayıştay (mealen aktarıyorum) şöyle yanıt vermiş: “İyi de güzel kardeşim düzenlemede yatırım ödeneklerinin tekrar köylere hizmet götürme birliklerine aktarılmasına izin veren bir hüküm yok ki.” Devamında da şunları eklemiş: “5355 sayılı kanunun 18. maddesi il özel idarelerinin kendi bütçesinde yapılan aktarmaları düzenlemiş olup il özel idaresine aktarılan ödeneklerin tekrar aktarabileceğine dair cevaz vermemektedir.”

İşin özeti şu... Güçlü bir kamu denetimi olmadığı için Anadolu’ya aktarılan milyonlarca liraya ne olduğunu kime nasıl harcandığını asla bilmiyoruz. İşin acısı Sayıştay da bilmiyor, öğrenemiyor.

Mutlaka bir gün öğreneceğiz...