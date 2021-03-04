Bunca insan haklamalarından sonra...

04 Mart 2021 Perşembe

İktidarın bu haftaki müjdesi insan hakları üzerineydi!

Öyle böyle değil!

9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet!

Amaçları, hedefleri anladık, bu 393 faaliyeti nasıl çerçevelediler? Helal olsun... 395 değil mesela, akılda kalsın diye 390 da olabilirdi. Ama değil, 393 faaliyet!

Demek ki bundan sonraki salgın önlemlerini açıklamak için yapılan kabine toplantısı sonrası canlı yayının bir konusu da insan hakları yolundaki faaliyetler olacak. Malum, bir saatlik canlı yayının ilk 15 dakikası CHP’ye hakaret, ikinci 15 dakikası İYİ Parti’ye ayar, üçüncü 15 dakikası o haftaki hükümet faaliyetleri, kalan 15 dakikanın üçte biri salgınla mücadeledeki başarılar, üçte biri dünyayı hangi alanlarda geçtiğimiz, üçte biri de salgına karşı yeni önlemler...

Bakalım insan hakları faaliyetlerini nereye sığdıracaklar!

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Konu elbette çok ciddi. Kara mizah kaldıracak yanı yok ama bunları çok ciddiye alıp bunun üzerinden beklentiye girersek, biz komik duruma düşeriz!

Sen yıllarca, ağır ceza mahkemelerini hukuka sağır ceza mahkemesine çevir...

Sen yıllarca, masumiyet karinesinin yerine “mahkûmiyet” karinesini getir...

Sen “gizli tanık” yasası getirip tarihte görülmemiş vahşilikte yargılamalar yap...

Sen Anayasa Mahkemesi kararlarına uyup uymamayı demokratik tartışmaya aç...

Sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hâkim gönderip aldığı kararları uygulama...

Sen hukukun en temel “iddia eden iddiasını ispatlamalıdır” ilkesini çiğneyip “benim iddiam kesin hükümdür, sen aksini ispatla” de...

Sen insanlarla alay eder gibi “özgürlük hâkimliği” getirip tutuklamaları ona yaptır...

Sen “üye olmamakla birlikte” diye başlayıp her muhalifi terör örgütü destekçisi yap...

Sonra bir sabah kalk ilan et:

İnsan hakları eylem planı yaptım!

Bunca insan haklamalarının üstüne bol maddeli eylem planı.

İnsanların gece yarısı yatağından alınıp ifadeye götürülmesinden masumiyet karinesine kadar önceki gün açıklanan her hak, bugün hiçbir yasada değişiklik yapmadan sadece zihniyet değişikliği ile hayata geçirilebilir.

Hukukun reforma ihtiyacı yok, kendisine saygıya ihtiyacı var.

Hukukun klasik söylemini bir kez daha yaşıyoruz:

En iyi yasa bile kötü bir uygulayıcının elinde olumsuz sonuçlar verir, en kötü yasa bile iyi bir uygulayıcının elinde olumlu sonuçlar verir.

Bu eylem planının devamı anayasaymış. Yepyeni sivil bir anayasa!

Anlaşılan mevcut anayasaya uymamaktan usandılar!

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İnsan hakları eylem planı, milletvekillerinin insan haklarına gereksinim duyduğu bir dönemde açıklandı.

Ortada fezleke enflasyonu var. Kaçı geldi, sırada kaç var belli değil.

Önceki gün Erdoğan, insan haklarının eşsiz nimetlerinden söz ederken AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis’te haykırıyordu:

“HDP’yi siyaseten ve hukuken sonsuza dek kapatacağız!”

Sanırım açıklamanın gününü karıştırdılar. Oysa önceki gün insan hakları günüydü, haklama daha sonra! Özkan dün yeni bir açıklama yaptı, sözlerini kadifeye sardı!

Kokmuş aşı altın tabağa koysan da kokmuştur, plastiğe koysan da!