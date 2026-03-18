Çanakkale’den Hürmüz’e!
Mustafa Balbay
18.03.2026 04:00
Bugün Çanakkale Deniz Savaşlarında elde edilen büyük zaferin 111. yıldönümü. 18 Mart aynı zamanda Şehitler Günü. Kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü Çanakkale Savaşları denizden başladı, karada bitti. Emperyalistler, Çanakkale’yi denizden geçemeyeceklerini anlayınca, karadan “kolayca” başarabileceklerini düşündüler. Karşılarına aşılmaz bir kale çıktı; Mustafa Kemal çıktı.

18 Mart 1915’te “Çanakkale geçilmez” destanının devamı 25 Nisan’da başlayan kara harekâtında şöyle yazıldı:

Mustafa Kemal hiç geçilmez!

Çanakkale Unutulmaz kitabını yazarken Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Borlat’ın yıllardır sürdürdüğü Çanakkale Savaşlarına ilişkin çalışmalarından yararlanmıştım. Borlat, “Araştırmalar derinleştikçe Mustafa Kemal’in savaştaki yerinin bilenenden çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Çanakkale belgelerinin henüz yüzde 10’u doküman haline getirilebildi” demişti.

***

Çanakkale üzerine savaşların bilinen ilki 2500 yıl önce Troya adıyla yaşanmıştı. Tarihçiler o savaşın asıl nedenini şöyle özetlerler:

- Karadeniz tahılını Ege’ye ulaştırma yolunu ele geçirmek!

24 asır sonra 1915’teki Çanakkale Savaşları da emperyalist güçlerin Akdeniz’den Karadeniz’e giden başlıca deniz yolunu ele geçirme mücadelesiydi.

Çanakkale, Türkiye için daima günceldir! Bugün ayrıca güncel olan suyolu ise Hürmüz!

ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı savaş, Hürmüz Boğazı’nda düğümlendi. Ortadoğu petrolünün yüzde 40’ının, dünya toplam petrol taşımacılığının yüzde 20’sinin geçiş yeri olan Hürmüz’de kontrolü elinde tutma gücü değme etkili silaha bedel. Bunu yaşayarak görüyoruz. İran’ın Hürmüz’ü kapatma, mayın döşeme olasılığı bile boğazdaki gemi trafiğini durdurdu.

Hürmüz Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlıyor. En geniş yeri 33 kilometre olan boğazın doğu ucunda İran var. Batı ucunda ise Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman bulunuyor. Bu beş ülke 2000 yılında ABD’nin teşviki ve öncülüğüyle bir araya geldi, İran’ karşı ortak pakt kurdu.

Trump, Hürmüz’de İran etkisini kırmak için o bölgeyi yerle bir etmeyi göze aldı, olmadı. NATO’yu devreye sokmayı denedi, olmadı.

Uluslararası suyollarının önemini bir kez daha yaşıyoruz. Tam yeri gelmişken vurgulayalım; Dünyada Bering’den Cebelitarık’a yedi büyük uluslararası suyolu var; tümünde iki tarafı Hürmüz gibi ayrı ülkelere ait. İstanbul ve Çanakkale Boğazı hariç. Sadece bu iki boğazda iki taraf aynı ülkenin kıyısı. Atatürk, 1923’ten 1936’ya uzanan Montrö’yü adım adım başarmasaydı, boğazlar uluslararası kontrolde olurdu. Bizim için değil boğazın iki yakasını birleştiren köprü kurmak, boğaz kıyısında bağdaş kurmak bile izne bağlı olabilirdi!

***

18 Mart’la devam edelim... İstanbul ve Çanakkale Boğazı 1915’te geçilseydi, tarihin akışı bambaşka olurdu.

Çanakkale Savaşlarının en az Türkiye’deki kadar güncel olduğu bir başka ülke ise Avustralya.

2000’li yıllarda bu ülkeye gittiğimde bütün kitabevlerinde mutlaka bir Çanakkale bölümü olduğunu gördüm. Onlar daha çok Gallipoli diyor. Avustralya’da bir başka merakım şuydu:

Acaba bu ülkenin soyu tükenmeye yüz tutmuş yerlileri Aborjinler ne düşünüyor, nasıl yaşıyor?

Dünya Lideri Atatürk kitabında paylaştığım bir anıyı aktarmak isterim...

Dolambaçlı yollardan Sidney’in dev gökdelenlerini gören uzak bir banliyöde Aborjinlerin yaşadıkları yere gittim. Bir aborjin Türkiye’den geldiğimi öğrenince “beyaz adamın” yaşadığı uzak gökdelenleri gösterip şöyle dedi:

“Bunları bir tek sizin Kemal yendi!”

Çanakkale’den Hürmüz’e!

Bugün Çanakkale Deniz Savaşlarında elde edilen büyük zaferin 111. yıldönümü. 18 Mart aynı zamanda Şehitler Günü.

Devamını Oku
18.03.2026
Kapımızdaki savaş!

Türkiye, dünya ile komşu!

Devamını Oku
17.03.2026
Trump’ın İran yanılgıları!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş ikinci haftasını dolduruyor.

Devamını Oku
14.03.2026
Silivri’de zaman!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “suç örgütü lideri” olarak yargılandığı İBB davasının üçüncü duruşmasına katıldık.

Devamını Oku
12.03.2026
ETÖ’den İSÖ’ye!

Dünkü Cumhuriyet gazetesinin manşetinde şu başlık vardı...

Devamını Oku
11.03.2026
‘Kadına şiddet’ depremi!

7 Mart Cumartesi günü Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’un öncülüğünde gerçekleştirilen kitap fuarındaydık.

Devamını Oku
10.03.2026
Dava başlıyor!

Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu davası 9 Mart Pazartesi günü başlıyor

Devamını Oku
07.03.2026
Ameri-kan yalanları!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı güne girdi.

Devamını Oku
05.03.2026
Coğrafya silahtır!

İlk İbn Haldun’un Mukaddime’sinde yer alan, daha sonra Napolyon’un da dile getirdiği şu söz genel kabul gören bir değerlendirmedir: Coğrafya, ülkelerin kaderini belirler!

Devamını Oku
04.03.2026
ABD’nin saldırgan çırpınışları!

Trump yönetimi, “İran’la müzakereler devam edecek” haberlerinin gölgesinde savaşı başlattı!

Devamını Oku
03.03.2026
Nuremberg: Yeni Hitler’lere...

Geçen akşam dünyanın ve Ankara’nın en kara gündemleri arasında ailecek filme gidelim dedik.

Devamını Oku
28.02.2026
Asıl hedef: CHP’siz Türkiye!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun açıklanmasından sonra yeni bir aşamaya geçildi.

Devamını Oku
26.02.2026
Sonuçsuz 4 acı yıl!

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği “şafak operasyonuyla” başlayan savaş beşinci yılına girdi.

Devamını Oku
25.02.2026
CHP’ye çoklu yargı kıskacı!

2025 yılı boyunca gündeme ekonomi penceresinden bakanlar şunu söylüyordu...

Devamını Oku
24.02.2026
İran ni-Çin hedef?

Haziran 2025’teki 12 günlük İranİsrail (ABD) savaşından sonra bu kez doğrudan ABD-İran savaşı gündemde.

Devamını Oku
21.02.2026
Meclis’ten Meclis’e tavsiyeler!

TBMM çatısı altında ama TBMM’nin genel işleyişi dışında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Devamını Oku
19.02.2026
CHP’nin yüzde 60’lık potansiyeli!

İktidarın elindeki tek seçenek şu: Seçeneğini yok etmek, en azından aşağı çekmek!

Devamını Oku
18.02.2026
Münih meydan savaşı!

62. Münih Güvenlik Konferansı bu yıl sözcüğün tam anlamıyla “güvensizlik” konferansına dönüştü!

Devamını Oku
17.02.2026
Milli ekonomi!

7-8 Şubat’ta Viyana’da 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne katıldık.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’nin tek seçeneği!

Dün yayımlanan yazımızı gazetelerin zaman akışı gereği önceki gün akşam saatlerinde kaleme almıştık.

Devamını Oku
12.02.2026
Bütün duygularla CHP!

Dün uzunca bir aradan sonra CHP grup toplantısını izlemek için Meclis’e gittik.

Devamını Oku
11.02.2026
Transfer saldırısı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesine giden süreç, büyük bir ayıbın içindeyken suçlayarak istifa etme şekli, hemen sonrasında düştüğü durum, her şeyiyle vahim bir çürümeyi gözler önüne seriyor.

Devamını Oku
10.02.2026
O ilk üç gün!

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti.

Devamını Oku
07.02.2026
Emekli Gabar’dı!

Nasrettin Hoca’nın borçlarını ödemek için alacaklısına önerdiği formül malum...

Devamını Oku
05.02.2026
Epstein küre-selleşmesi!

Dünya gündemine oturan Epstein belgeleri bütün “pisliklerin” açığa çıkmasını mı sağlıyor yoksa bu “pislikler” üzerinden başka düzenler mi kuruluyor?

Devamını Oku
04.02.2026
İran’da hedef: Rejim değil, yöneticiler!

Venezuela’daki Trump usulü değişiklikten sonra gözler İran’da!

Devamını Oku
03.02.2026
Prof. Aksoy ve ADD...

Bugün Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülüşünün 36. yıldönümü.

Devamını Oku
31.01.2026
Oya Tekin anlatıyor!

Silivri Cezaevi’nden çıkmak kadar girmek de zor!

Devamını Oku
29.01.2026
Yeni bir dünya kurulur!

ABD Başkanı Trump’ın sadece dünyanın değil, kendi ülkesinin dengelerini de değiştiren, ucu açık bir “yeni dünya düzensizliği” denemesinin içindeyiz.

Devamını Oku
28.01.2026
Soğuk denizlere çıkış!

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Korkak bin kez... Cesur bir kez ölür!

Başlık Uğur Mumcu’nun yeri geldikçe kullandığı, bir bakıma “yaşam felsefesi” edindiği tanımlamalardan biri!

Devamını Oku
24.01.2026
Dünden geleceğe Suriye!

Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Devamını Oku
22.01.2026
Zeydan Karalar’ın kardeşleri!

27 Ocak Adana’da “özgürlük” beklentisinin miladı olmuş.

Devamını Oku
21.01.2026
Oyun yeniden kuruluyor!

18 Ocak Pazar Suriye’deki dalgalanmalar açısından yeni bir milat oldu.

Devamını Oku
20.01.2026
İmamoğlu, kazanacağı erken fark edilince tutuklandı!

İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu.

Devamını Oku
17.01.2026
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026