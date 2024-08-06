Mustafa Balbay
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Halk CHP’yi duymak istiyor!

06 Ağustos 2024 Salı

CHP aylardır süren tartışmalara son noktayı koydu; 6-9 Eylül 2024’te tüzük ve program kurultayı yapılacak!

4-5 Kasım 2023’teki Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan sonra beklenti hemen tüzük kurultayının yapılmasıydı. Ancak CHP de Türkiye gibi yerel seçim havasına girdi. 31 Mart seçimlerinde tarihin akışının değişmesi doğal olarak CHP’yi ilk seçimde genel iktidarın en büyük adayı konumuna getirdi.

4 aydır yapılan tüm anketlerde CHP birinci parti. Genel olarak “kıl payı”. Ancak temmuz sonundaki kimi anketler farkın “kol payı”na çıktığını gösteriyor.

İşte bu iklimde CHP 2025 başına dek iç yol haritasını netleştirdi.

Önümüzdeki günlerde bu kurultayın da iki olasılıklı olduğu konuşulacak:

Seçimli mi seçimsiz mi?

***

Önceki gün yapılan il başkanları toplantısından sızan bilgilere göre, 31 Mart seçimlerinde elde edilen yerel başarıyı genel başarıya taşımak ortak arayış. Buraya giden yolu sağlamlaştırmak şart. Bunun için seçimli yerlere aday belirlemede önseçim yönteminin benimsenmesi baskın görüş. Ancak başta Güneydoğu olmak üzere başkanların farklı düşündüğü iller de az değil.

8 yıl önce yapılan tüzük değişikliği ortak bakışın ürünü olmamıştı. Önseçimi öteleyen maddeye karşı çıkan milletvekillerinin hemen tamamı tasfiye edilmişti.

Bu kez ne olacak?

Özel mutlak bir ortak bakış arayacağını vurguladı.

Bu şart!

Eğer tüzüğe bakışta yarılma olursa bu durum sadece önümüzdeki seçimi değil, kurultayı da etkiler!

Tüzük, genel başkan seçimli hale gelebilir mi?

Özgür Özel’in toplumda, parti kadrolarından daha büyük kabul gördüğü söylenebilir! Kamuoyu, Özel’in yanlış çıkış yaptığını düşündüğü durumlarda bile ona açtığı krediyi azaltmıyor. Samimi buluyor...

Başta TBMM grubu ve örgüt gövdesi olmak üzere parti kadroları içindeki 51-49 dengesi Özel lehine değişiyor.

4 Kasım 2023’teki kurultaydaki ilk oylama böyleydi; 51’e 49!

Eylüldeki tüzük kurultayı genel başkan seçimli olabilir görüşünü savunanlar diyelim ki böyle bir yola girişi sağladı. Yani seçimli kurultay oldu. Bu kurultay Özgür Özel’in ve genel merkez kadrosunun tüm muhalifleri tasfiyesini de getirebilir.

Bu bağlamda kadın kolları kurultayı ilginçti!

***

CHP’nin eylül kurultayının Türkiye’yi ilgilendiren boyutu şu:

Türkiye’yi nasıl yöneteceğini ilan edecek!

Daha doğru anlatımla eylülde programla ilgili temel çalışma yapılacak, 6 ay sonra program son şeklini alacak!

Bu köşede yeri geldikçe şu örneği verdik:

CHP tarihinin zorlu dönemlerinden biri 1950-1960 arasıydı. Bu zaman diliminde CHP’nin olağan kurultayları bir yana olağanüstü kurultay sayısı 4’tür. En kısası da 5 gün sürmüştür!

CHP’nin o süreçteki mücadelesi parti tarihinin en zorlu ve onurlu dönemlerinden biridir.

Bugüne gelirsek...

31 Mart’ta tarihin değişen akışını kim yönetecek?

Buna en yakın ve en yakışan parti CHP!

CHP’nin bu sürecin sahibi olabilesi için büyük bir “rıza üretimine” girmesi gerekiyor.

Toplum buna hazır...

Türkiye’de yüzme bilenlerin oranı yüzde 5’tir ama yüzer gezer oyların oranı yüzde 20’dir. İşte bu yüzer gezer oylar 2002 seçimlerinden bu yana yüzüp gezip AKP’ye oy veriyordu.

Şimdi bu oyların kime gitmeyeceği net; AKP’ye. Kime gideceği karışık. En güçlü aday CHP ama seçime daha çok var!

Sözün özü CHP’den şu soruya çok net yanıt vermesi bekleniyor:

Nasıl bir Türkiye vaat ediyor?

Bazen anlatma gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun, halk size kulaklarını tıkamıştır, duyuramazsınız!

Şimdi tersi bir durum var:

Halk CHP’yi duymak istiyor!


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