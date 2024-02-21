Kılıçdaroğlu’nun üç B’si!

21 Şubat 2024 Çarşamba

CHP’nin pazar günü yapılan aday tanıtım toplantısında yanıtı aranan sorulardan biri 7. genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun salona gelip gelmeyeceği idi. Gelmedi...

Özgür Özel’in bir yanında Hikmet Çetin bir yanında Murat Karayalçın oturuyordu. Aslında Kemal Bey’in gelmeyeceği biliniyordu ama yine de soru çengelliydi.

Geçen perşembe İzmir’de katıldığımız aday tanıtım toplantısının ardından Ankara’da tüm Türkiye adaylarının sahneye çıkışını ve salonu izledikten sonra şunu söylemek mümkün:

Değişimin heyecanıyla sancıları atbaşı gidiyor.

Ankara Spor Salonu’nu dolduran adayların her biri kendi içinde büyük bir heyecan ve başarıya yürüyüş coşkusu içindeydi. Bu tablo salonun kulis bölümünde öbek öbek hissediliyordu. Ancak ortak bir heyecan üretilemediği dikkati çekiyordu.

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü’ne çıktıktan bir süre sonraydı... Dar bir gazeteci grubu olarak zaman sorunu olmaksızın konuşuyorduk. Konu bir ara siyasal yasaklı olduğu döneme geldi. Şu soruyu yönelttik:

O günleri nasıl aştınız?

Özgüveni yüksek bir tonda yanıt verdi:

“Her şeyden yasaklı olamama rağmen bir tek cümlemin bile gazetelerde yer almasının yasak olmasına rağmen ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi düşünüyordum. Her sabah bu duyguyla kalkıyor, çözülmesi gereken meseleleri sıralıyor, kafa yoruyordum...”

Kılıçdaroğlu bugün elbet Demirel gibi yasaklı değil. Ancak hiç beklemediği, kurultayı değil de sorasında genel başkan olarak yapması gerekenleri planladığı bir süreçte koltuğu “değişim bayrağına” kaptırdı. Bu durum Kılıçdaroğlu açısından en az 14- 28 Mayıs kadar ciddi sonuçlar doğurdu.

Gelinen noktada Kemal Bey’in hâlâ genel başkan sorumluluğu ile güne başladığını söylemek mümkün. Kendini ifade etmek istediği an gerek bir esnaf ziyaretiyle gerekse Erdoğan’a cevap çakarak gerçekleştiriyor.

Gelinen noktada Kemal Bey’in hâlâ genel başkan sorumluluğu ile güne başladığını söylemek mümkün. Kendini ifade etmek istediği an gerek bir esnaf ziyaretiyle gerekse Erdoğan’a cevap çakarak gerçekleştiriyor.

Görünen o ki Kemal Bey’in önünde üç seçenek var:

Bir bilen... Bir bilenen... Bir belirleyen... İlk iki şıkkı daha önce vurgulamıştık ama üçüncü şık da hiç yabana atılır cinsten değil!

Seçim sonuçları ve Özgür Özel’in liderlik gömleğini giyiş süreci CHP’nin 1 Nisan’dan itibaren iç gündemini de oluşturacak.

Adaylarda kadınların yarım tık daha fazla olması ve yaşsal gençleşme elbette değişimin bir boyutu. Bunun yanında iktidara yürüyüşün ideolojik temellerinden parti içi demokrasinin somut adımlarına kadar pek çok beklenti var.

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Geçen hafta bir akşamüstü CHP’nin TBMM Grup İdare Amirliği’ne seçilen Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan’ı ziyaret ettik. Odasının makam masasına göre sağ duvarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun sol duvarında Özgür Özel’in hafifçe gülümseyen fotoğrafları vardı.

Bayraktutan’ın odasına girdik, çıkamadık. Milletvekilleri üçlü beşli gruplar halinde kutlamaya geliyordu. Bayraktutan’ın milletvekilleri arasındaki diyalog gücü herkesi bir araya getiriyordu ama...

Şimdi 31 Mart seçimlerine partinin tam bir bütünlük içinde gitmesinde temel sorumluluk Özel’in.

Tamamlayıcı sorumluluk Kılıçdaroğlu’nun. Her şeye rağmen!