15 Mart 2025 Cumartesi

Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu turunu bir önseçim çalışmasından çok büyük bir değişime hazırlık olarak yorumlayabiliriz.

İzmir’den başlayan millet buluşması Kayseri, Adana, Antalya’nın ardından Kastamonu, Bursa ile devam etti. Bugün Ankara ve Trabzon’da olacak.

Bütün illerden umut, coşku haberleri geliyor. Toplum artık İmamoğlu’na önümüzdeki seçimin cumhurbaşkanı adayı gözüyle bakıyor. 2019’da İstanbul’a aday gösterildiğinde Anadolu bir yana kentteki tanınırlığı yüzde 5’ti. Kısa sürede bunu yükseltti, seçimi kazandı. O seçimde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’dı. Ancak İmamoğlu, Erdoğan’la yarışmıştı. Zaman ağlarını başka türlü örüyor. Diyelim ki Erdoğan aday oldu, İmamoğlu aday yaptırılmadı. CHP’nin adayı kim olursa olsun Erdoğan, İmamoğlu ile yarışacak!

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İmamoğlu ceketi çıkardı, kolları sıvadı!

Bunu yapmasa bile toplum uyarıyor. En son Kastamonu ve Bursa’da da daha konuşmasının başında binlerce kişi koro halinde haykırdı:

- Ceeeket... Ceeeket!

Siyasette diplomayı millet verir! İmamoğlu’nun ısrarla iptal ettirilmeye çalışılan diplomasının da gelinen noktada bir anlamı kalmadı. İmamoğlu bu saldırıyı tersine çeviriyor, “Benim 35 yıllık diplomama el koymaya kalkan, yarın sizin mirasınıza da banka hesabınıza da göz diker” diyor.

İmamoğlu 29 Mayıs 2023’te cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun bitiminin ertesi günü “değişim” demişti. CHP’deki değişimin fitilini ateşlemişti.

İmamoğlu bu hafta Türkiye’deki değişimin fitilini ateşledi!

23 Mart’ta yapılacak önseçim için iki ciddi çekince vardı:

- Seçimin ne zaman yapılacağı belli değil, örgütü bu aşamada harekete geçirmek zor olabilir.

- Tek adaylı bir önseçimin yaratacağı heyecan ne kadar olur?

Bu iki kuşkuyu dile getirenlerin yanı sıra dışa vurmayıp içten içe endişe taşıyanlar vardı. Üç gündür onlarla konuşuyoruz. İki kuşkunun da gittiğini söylüyorlar.

Bunu üç sözcüğe indirmek gerekirse:

Kuşku coşkuya dönüyor.

Bu dönüşümün en büyük getirisi de şu aşamada CHP’nin ihtiyacı olan şey; birlik!

Zaten iktidar saldırıları altında “suç merkezi” yapılmaya çalışılan CHP’de iç bütünlük için gerekli olan heyecan İmamoğlu’nda bulunmuş görünüyor.

Umut, zorda açan bir çiçektir. Yerine göre hapishane demirinde bile yeşerir. Şu anda Türkiye’de en zor üretilecek değer, umut! İşte şimdi o yeşermekte!

Sadece kötü şeyler değil, iyi şeyler de bulaşıcıdır. Buna umut da dahil. Umut o kadar bulaşıcıdır ki bir anda toplumun bütün kesimlerini kapsama alanı içine alır.

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Şimdi bütün mesele şu:

Bu umut yükselişini yönetebilmek.

İmamoğlu’nun kadrosuyla yaptığımız konuşmaların içi son derece dolu. Geçen ay, “Her şeye hazırlıklıyız” diyorlardı. Önceki gün sordum:

- Her şeyin içine bir ayda neler sığdı neler. Bu aşamadan sonra da her şeye hazırlıklı mısınız?

Yanıt, “Sonuna kadar evet” oldu. Devamını sonraki yazılarda paylaşırız!

İmamoğlu’nun bugüne kadar oluşturduğu iklim elbet iktidarın da dikkatinde. O nedenle her şeyi zorluyorlar. Zira bu aşamadan sonra siyaset yasağı da anlamsız kalır. Milyonların gönlüne girmiş bir kişiye, “Seni yasakladım” demek, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hava durumunu değiştirmeye benzer!

Zamanı durdurmak mümkün değildir.

Bir de değişimi!