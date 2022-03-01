Yarın başlamıştır!

01 Mart 2022 Salı

Altı siyasi partinin lideri ikinci kez bir araya geldi. Nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buluşmayı ve yapılan açıklamaları yorumlamadan önce toplumdaki beklentileri paylaşalım.

Cumartesi, pazar Adana Kitap Fuarı’nda ülke kaygısı güden insanların nabzını tuttuk.

Cumhuriyet standına gelen yurttaşlarla yaptığımız birkaç dakikalık söyleşiler genel anlamda Millet İttifakı’ndaki genişleme sürecinin tabanda da tuttuğunu gösteriyordu.

Okuryazarlara şunu sorduk:

- Pazartesi günü altılı masa yeniden buluşuyor. Buluşma sizde bir beklenti oluşturdu mu?

Bu sorumuza verilen yanıtları satırbaşlarıyla paylaşalım:

- Zor olanı başardılar. Artık buradan dönüş olmasın.

- Umutluyum ama benim umutlu olmam yetmiyor... Bütün memlekete yayılacak bir umut lazım.

- Bizim meslekte bir laf vardır, “Mevcut imkânları en iyi şekilde değerlendirmek gerekir” diye. Elindeki imkânlar bu. Bununla bir yol yürünecek. Ben olur diye bakıyorum.

- Kimsenin iteklemesi, zorlaması olmadan altı siyasi parti başkanı bir araya geldi. Proje bizim projemiz. Onun bunun değil.

- Ben bu buluşmanın yüzde 60 oyu var diyorum.

- Olayları mafya liderinin aydınlattığı bir ülkede böyle bir buluşmadan çok şey bekliyoruz.

- Özellikle DEVA ve Gelecek Partisi’ne çok iş düşüyor. Onların sahada AKP’den oy alması lazım. CHP’ye yaslanırlarsa olmaz, büyümez!

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Farklı kesimlerden yurttaşlar cumhurbaşkanı adayı konusunda da düşüncelerini açıklıkla paylaştılar. Onları başka bir yazıda paylaşalım.

Sohbet ettiklerimiz arasında partili kimliğini açıkça vurgulayarak konuşanlar da vardı. CHP Osmaniye örgütünden gelenler, kente hâkim olan siyasi iklimin değişmekte olduğuna dikkat çektiler. “İlçe ziyaretlerinde Millet İttifakı’nın üyesi olan partilere de gidiyoruz. Müthiş bir çoğalma yaşıyoruz” dediler.

DEVA Partisi Adana İl Başkanlığı’ndan yöneticilerle de sohbet ettik. Yıllarca AKP içinde siyaset yapmışlar. Bununla da gurur duyuyorlar. Ancak gelinen noktanın kabul edilemez yanlarını açıkça vurguluyorlar.

Adana’da iki günde bine yakın yurttaşla sohbette gördüğümüz hava şuydu:

Millet İttifakı’nın tepedeki mayası partilerin tabanına da yansımış. Altı partinin illerdeki yöneticileri manevi olarak güzel bir komşuluk üretmişler.

Gündemdeki soru şu:

Altı partinin tepesinden tabana yayılan bu iklim, toplumun bütün kesimlerine ne zaman yayılır?

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Dün Ankara Bilkent Otel’deki toplantı, düzeniyle, sunumuyla iyi bir organizasyondu. Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Uysal ortak bir metne imza attılar. Ana başlık güçlendirilmiş parlamenter sistem.

Siyasi partilerin genel başkanlardan sonra gelen temsilcileri, temel sorunların bu sistem altında nasıl çözüleceğini anlattı. Her biri hem siyasal içerikli hem de teknik cümlelerle düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı.

Bu aşamadan sonra bütün çaba yukarıdaki soruya yanıt vermek için olmalı:

Partilerin tabanına yayılan umut iklimi tüm Türkiye’ye nasıl yayılır?

Sadece parti tabanları yetmez. Orada kalırsa birbirlerinin sesi yankılar. Birbirinden başka bir şey görmezler.

Altı liderin masasının önünde şu yazılıydı:

Yarının Türkiyesi için!

Güzel bir buluşma cümlesi. Dün atılan imzalar somut bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Biz de “Yarının Türkiyesi için” sloganından beklentimizi paylaşalım:

Yarın başlamıştır!