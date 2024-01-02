2024’te yapılması beklenen düzenlemeler

02 Ocak 2024 Salı

Sosyal güvenlik sistemimizin mevcut sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini birçok kez dile getirdim. Çalışanlar ve emekliler sorunlara ilişkin çözüm önerileri bekliyor. 2024’te yapılacak yasal düzenlemelerle aşağıda başlıklar halinde sunulan bu sorunların çözüme kavuşturulmasını umut ediyoruz.