Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.





SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile çalışan-emekli Devlet memurlarının 2025/Temmuz dönemi emekli aylık artışlarında kullanılan 2025 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin aylık enflasyon oranları, TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanmış olup, bu 3 Kurum tarafından açıklanan 2025 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin aylık ve kümülatif enflasyon oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

6 aylık enflasyon oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmekte olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarında doğrudan kullanılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının artırılmasında doğrudan kullanılmamakla birlikte, toplu sözleşmelerle verilen 6 aylık zam oranlarının, yine aynı döneme ilişkin 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde, enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, 2025 yılı için yıllık enflasyon tahminlerine bakıldığında;

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24'te, tahmin aralığını da yüzde 19-29 seviyesinde koruduklarını belirtmiştir.

-Yine ülkemiz ekonomisinin, 2025 ila 2027 dönemine ilişkin temel makro ekonomik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Programda (OVP); 2025 yılı tahmini yıllık enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edilmiştir. OVP’de açıklanan yıllık enflasyon oranları sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylıklarının hesaplanması ile emekli aylıklarının artırılmasında önemli bir parametredir.



S&P Global Ratings ve Fitch Ratings analistleri, Türkiye’de 2025'te enflasyonun yıl sonunda yüzde 24 seviyesine gerileyeceğini öngörmektedir.

IMF, 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 33'ten yüzde 35,9'a çıkarttı.

Ülkemizde emekli aylıklarının artırılmasında TÜİK verileri dikkate alınmaktadır. T.C. Merkez Bankasının 2025 yılı yıllık enflasyon beklentisi yüzde 24 esas alındığında ve 5 aylık gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15,09 bu orandan düşüldüğünde, son 7 ayda enflasyon oranının yüzde 7,74 olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. O zaman son Haziran/2025 dönemi aylık enflasyon oranının yüzde 1 civarında olacağı tahmin edildiğinde, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon oranının yüzde 16,24 olacağı öngörülmektedir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sayfasında yer alan verilere göre; 2025/Mart ayında gelir/aylık alan SSK emekli ve hak sahibi sayısı; 11 milyon 399 bin 334, Bağ-Kur emekli ve hak sahibi sayısı ise 2 milyon 920 bin 979.

2025/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılı Ocak ila Haziran dönemlerinde gerçekleşen TÜFE oranlarında artış verilecek olup, ilk 5 aylık (Ocak- 5,03, Şubat-2,27, Mart 2,46, Nisan 3 ve Mayıs 1,53) dönemde kümülatif TÜFE oranının yüzde 15,09 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Son Haziran ayına ilişkin TÜFE oranının yüzde 1 civarlarında açıklanması durumunda 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi TÜFE oranının yüzde 16,24 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

2025/Ocak ila Haziran aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon oranının yüzde 16,24 olacağı varsayıldığında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2025/Temmuz döneminde yüzde 16,24 oranında artırılacaktır.

2025/Ocak ödeme dönemi itibariyle ek ödeme dahil toplam 14.469 TL (13.912,50 TL aylık, 556,50 TL ek ödeme) olarak uygulanan en düşük emekli aylığı miktarının 2025/Temmuz döneminde artırılmasına pek ihtimal verilmemektedir. İktidarın uyguladığı enflasyon düşürücü ekonomik politikalar nedeniyle SSK ve Bağ-kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 16,24 oranında zam uygulansa bile, aylıkların yine büyük bir bölümünün 14.469 TL’nin altında kalacağı ve emeklilerin yine büyük bir kısmının 2026/Ocak dönemine kadar bu miktarı almaya devam edeceği anlaşılmaktadır. İktidarın en düşük emekli aylığını artıracağı varsayıldığında, geçen dönem yaptığı gibi emekli aylıklarına uygulanan artış oranı kadar yani 14.469’TL’yi yüzde 16,24 oranında artırarak 16.818,77 TL’ye yükseltmesi de tahminler arasında yer almaktadır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

SGK verilerine göre, 2025/Mart’ta aylık alan emekli memur ve hak sahibi sayısı 2 milyon 538 bin 445, çalışan memur sayısı ise 3 milyon 651 bin 174.

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamaktadır. İki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2024-2025 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıkları; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 oranında artırılacaktır.

Memur emeklilerine 2025/Temmuz döneminde yapılacak zammın hesabı şöyle olacaktır: 2025 yılı birinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 16,24 olacağı tahmininden hareketle, yine aynı dönemde yani 2025 yılı Ocak ila Haziran döneminde 7. Dönem toplu sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 6. Dolayısıyla tahmin edilen yüzde 16,24 enflasyon oranından yüzde 6’lık bölüm düşüldükten sonra 2025/Temmuz döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkının; 1,1624/1,06=1,09660=) yüzde 9,66 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, memurlara 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 oranında zam verilecektir. Bu durumda, memur emeklisinin 2025/Temmuz zammı 1,0966 x 1,05= 1,1514=) yüzde 15,14 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 15,14 oranında artırılacaktır.

Çalışan memurlara 2025/Temmuz döneminde verilecek enflasyon farkı tahminen yüzde 9,66 kabul edildiğinde ve ayrıca memurlara 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 zam verileceğinden, çalışan memurların 2025/Temmuz zam oranının 1,0966 x 1,05= 1,1514=) yüzde 15,14 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Çalışan memurlara verilecek bu zam oranı, ilave ödemesiz aylık miktarına uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 2023/Temmuz ayına kadar çalışan ve emekli memur aylık artışlarında farklılık bulunmuyordu. Ancak, iktidar en düşük çalışan memur maaşını 22 bin liraya yükseltmek için çalışan-emekli memur arasında dengeyi bozan ve sadece çalışan memurlara ilave ödeme verdi. İlave ödeme; 15965 göstergenin, memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan miktardan, binde 759 damga vergisi düşülmesiyle tespit edilmektedir. 2023/Temmuz ayında bu miktar 8.077,12 TL’dir.

2025/Ocak ayında çalışan memurlara 15965 x 1,012556 = 16.165,46 x 0,00759 = 122,70 =) 16.165,46 – 122,70= 16.042,76 TL ilave ödeme verilmektedir. 2025/Temmuz döneminde yeni memur maaş katsayısının belirlenmesini müteakip ilave ödeme miktarı buna göre yeniden artırılacaktır.

Netice itibariyle, 2025/Temmuz döneminde emekli aylıkları yüzde 15-16 civarında artırılacak, çalışan ve emekli memur ayrımı devam edecek, ne en düşük emekli aylığında ne de asgari ücrette herhangi bir artış olmayacaktır. Yani iktidar, asgari ücretliyi ve emekliyi yine sefalete ve açlığa mahkum edilecek, ancak kendi kuyusunu da kazmaya devam edecektir. Bu durum böyle devam etmeyecek, sayıları 16 milyona ulaşan ve büyük bir güç olan emekliler, günü geldiğinde sandıkta kendilerine bu hayatı reva görenlerden elbette hesap soracaktır.