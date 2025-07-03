Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile çalışan-emekli Devlet memurlarının 2025/Temmuz dönemi emekli aylık artışlarında kullanılan 2025 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 15,09 olarak açıklanmıştı. Haziran/2025 dönemine ilişkin TÜFE oranının yüzde 1,37 olarak açıklanmasıyla 2025 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

2025 YILI DÖNEM

TARİHLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN KÜMÜLATİF ARTIŞ AYLIK TÜFE 5.03 2,27 2,46 3 1,53 1,37 16,67

6 aylık enflasyon oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmekte olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarında doğrudan kullanılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının artırılmasında doğrudan kullanılmamakla birlikte, toplu sözleşmelerle verilen 6 aylık zam oranlarının, yine aynı döneme ilişkin 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde, enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

2025/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılı Ocak ila Haziran dönemlerinde gerçekleşen 6 aylık TÜFE oranı olan yüzde 16,67 oranında zam verilecek. 2025/Ocak ödeme dönemi itibariyle ek ödeme dahil toplam 14.469 TL (13.912,50 TL aylık, 556,50 TL ek ödeme) olarak uygulanan en düşük emekli aylığı miktarının geçen dönemde olduğu gibi 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artırılması halinde, yeni en düşük emekli aylığının 2025/Temmuz döneminde 14.469 x 1,1667= 16.880,98 TL olacağı tahmin edilmektedir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamaktadır. İki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2024-2025 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıkları; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 oranında artırılacaktır.

Memur emeklilerine 2025/Temmuz döneminde yapılacak zammın hesabı şöyle olacaktır: 2025 yılı birinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 16,67 olarak açıklanmasıyla, yine aynı dönemde yani 2025 yılı Ocak ila Haziran döneminde 7. Dönem toplu sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 6 olduğundan, yüzde 16,67 enflasyon oranından yüzde 6’lık bölüm düşüldükten sonra 2025/Temmuz döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkı; 1,1667/1,06=1,1007=) yüzde 10,07 şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, memurlara toplu sözleşme gereği 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 oranında zam verilecektir. Bu durumda, memur emeklisinin 2025/Temmuz zammı 1,1007 x 1,05= 1,1557=) yüzde 15,57 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 15,57 oranında artırılacaktır.

Çalışan memurlara 2025/Temmuz döneminde verilecek enflasyon farkı yüzde 10,07 olup, ayrıca memurlara 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 zam verileceğinden, çalışan memurların 2025/Temmuz zam oranı 1,1007 x 1,05= 1,1557=) yüzde 15,57 olacaktır. Çalışan memurlara verilecek bu zam oranı, ilave ödemesiz aylık miktarına uygulanmaktadır.

Öte yandan, 2023 Temmuz dönemi itibariyle sadece çalışan memurlara 15965 göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktardan damga vergisi düşülmek ilave ödeme verilmektedir. 2025/Ocak ayından itibaren çalışan memurlara 15965 x 1,012556 = 16.165,46 x 0,00759 = 122,70 =) 16.165,46 – 122,70= 16.042,76 TL ilave ödeme verilmektedir. 2025/Temmuz döneminde yeni memur maaş katsayısının belirlenmesini müteakip ilave ödeme miktarı buna göre yeniden artırılacaktır.