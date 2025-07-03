Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

03.07.2025 12:07
Güncellenme:
Takip Et:

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile çalışan-emekli Devlet memurlarının 2025/Temmuz dönemi emekli aylık artışlarında kullanılan 2025 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 15,09 olarak açıklanmıştı. Haziran/2025 dönemine ilişkin TÜFE oranının yüzde 1,37 olarak açıklanmasıyla 2025 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. 

2025 YILI DÖNEM

TARİHLEROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANKÜMÜLATİF ARTIŞ
AYLIK TÜFE5.032,272,4631,531,3716,67

6 aylık enflasyon oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu  (SGK) tarafından ödenmekte olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarında doğrudan kullanılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının artırılmasında doğrudan kullanılmamakla birlikte, toplu sözleşmelerle verilen 6 aylık zam oranlarının, yine aynı döneme ilişkin 6 aylık  enflasyon oranının altında kalması halinde, enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

2025/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 yılı Ocak ila Haziran dönemlerinde gerçekleşen 6 aylık TÜFE  oranı olan yüzde 16,67 oranında zam verilecek. 2025/Ocak ödeme dönemi itibariyle ek ödeme dahil toplam 14.469 TL (13.912,50 TL aylık, 556,50 TL ek ödeme)  olarak uygulanan en düşük emekli aylığı miktarının  geçen dönemde olduğu gibi 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artırılması halinde,  yeni en düşük emekli aylığının 2025/Temmuz döneminde  14.469 x 1,1667= 16.880,98 TL olacağı tahmin edilmektedir.  

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK? 

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamaktadır. İki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir. 

2024-2025 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıkları; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 oranında artırılacaktır.

Memur emeklilerine 2025/Temmuz  döneminde yapılacak zammın hesabı şöyle olacaktır: 2025 yılı birinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 16,67 olarak açıklanmasıyla,  yine aynı dönemde yani 2025 yılı Ocak ila Haziran döneminde 7. Dönem toplu sözleşme ile  memurlara verilen zam oranı yüzde 6 olduğundan, yüzde 16,67 enflasyon oranından yüzde 6’lık bölüm düşüldükten sonra 2025/Temmuz döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkı; 1,1667/1,06=1,1007=) yüzde 10,07 şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, memurlara  toplu sözleşme gereği 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 oranında zam verilecektir. Bu durumda, memur emeklisinin 2025/Temmuz zammı 1,1007 x 1,05= 1,1557=) yüzde 15,57 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 15,57 oranında artırılacaktır.

Çalışan memurlara 2025/Temmuz döneminde verilecek enflasyon farkı yüzde 10,07 olup, ayrıca memurlara 2025/Temmuz döneminde yüzde 5 zam verileceğinden, çalışan memurların 2025/Temmuz zam oranı 1,1007 x 1,05= 1,1557=) yüzde 15,57 olacaktır. Çalışan memurlara verilecek bu zam oranı, ilave ödemesiz aylık miktarına uygulanmaktadır.

Öte yandan, 2023 Temmuz dönemi itibariyle sadece çalışan memurlara 15965 göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktardan damga vergisi düşülmek  ilave ödeme verilmektedir. 2025/Ocak ayından itibaren  çalışan memurlara 15965 x 1,012556 = 16.165,46 x 0,00759 = 122,70 =) 16.165,46 – 122,70= 16.042,76 TL ilave ödeme verilmektedir. 2025/Temmuz döneminde yeni memur maaş katsayısının belirlenmesini müteakip ilave ödeme miktarı buna göre yeniden artırılacaktır.

İlgili Konular: #zam #enflasyon #emekli maaşı #Memur maaşı

Yazarın Son Yazıları

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

Devamını Oku
03.07.2025
Devlet memuruyum emeklilik koşullarım nedir?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
27.06.2025
Bağ-Kur’u ödeyemedim. Nasıl emekli olurum?

Nergis Şimşek - Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
20.06.2025
2025/Temmuz’da emekli aylıkları ne kadar artacak?

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre...

Devamını Oku
15.06.2025
Rusya’da Türk işverenin yanında çalışacağım. Sigortalılık durumum nasıl olacak?

Nergis Şişmek: Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
13.06.2025
İsteğe bağlı sigorta prim borcum var. Nasıl emekli olurum?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
06.06.2025