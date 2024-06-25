Bağ-Kur emekli maaşımı nasıl artırabilirim?

25 Haziran 2024 Salı

Soru: 2014 yılında dükkânımı devrederek Bağ-Kur kapsamında emekli oldum. Ancak emekli maaşım çok düşük bağlandı. Tekrar Bağ-Kur kapsamında sigortalı olursam emekli aylığımı artırma imkânı olur mu? Enver K.

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 6. ve 30. maddelerinde düzenlemeler yapılmış olup 1/3/2016 tarihi itibarıyla emeklilik sonrası Bağ-Kur kapsamında çalışanlar bu kanuna göre sigortalı sayılmamıştır. Ancak bunun istisnası 30. maddede yapılan düzenlemedir. Maddede, emeklilik sonrası Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlayanların istekte bulunması halinde yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilmekte ve haklarında tüm sigorta kollarına tabi prim uygulaması yapılmaktadır. Bunlardan, daha sonra Bağ-Kur sigortalılığını sonlandıranların, emeklilik sonrası Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetleri emekli aylığının yeniden hesaplanmasında dikkate alınmaktadır.

Buna göre emekli aylığı almakta iken Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız gereken bir iş yapmanız, Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunup aylığınızı kestirmeniz ve tüm sigorta kollarına tabi prim ödemeniz halinde, emeklilik sonrası Bağ-Kur kapsamında geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızı sonlandırıp talepte bulunmanız halinde emekli aylığınızın hesaplanmasında dikkate alınarak aylığınız yeniden hesaplanır. Emekli aylığınızdaki artışın fazla olması için prim öderken prime esas kazanç tercihinizi yüksek yapmanız gerekir.

ÇALIŞIRSAM ÖLÜM AYLIĞIM KESİLİR Mİ?

Soru: 2022 yılından beri SSK’li iken ölen babamdan dolayı ölüm aylığı alıyorum. Üniversite 1. sınıftayım. Bir işyerinde yarı zamanlı çalışma imkânım olacak. Çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi? Derya O.

5510 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasına 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı kanunla eklenen cümle ile hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, 4/1-(a) yani SSK kapsamında çalışmasının bunlara aylık bağlanmasına veya bağlanmış olan ölüm aylığının kesilmesine engel oluşturmayacağı öngörülmüştür. Bu durumda öğrenciliğiniz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar SSK’li olarak çalışsanız bile ölüm aylıklarınız ödenmeye devam edilir. Ancak öğrenciliğiniz sona erdiğinde aylığınız kesilir.



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