Soru: 1965 doğumlu bir kadınım. 1995 girişli 3 aylık isteğe bağlı prim ödemem var. İki çocuğum 1990 ve 1992 doğumlu. 2020 yılından itibaren 1950 gün SSK hizmetim bulunmakta ve halen çalışmaktayım. Nasıl emekli olabilirim? Ömür O.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1995 yılı olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. Ancak, EYT kapsamında olmakla birlikte yaşınızın ileri ve prim ödeme gün sayınızın düşük olması nedeniyle yaş koşulunun da arandığı emeklilik şartlarının sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Sigorta girişinizin 1995 yılı olduğu ancak, gün ve ay bilgisi belirtmediğinizden SSK kapsamında emeklilik koşullarınız;

1. Yaş şartı aranmaksızın, ilk işe giriş tarihiniz 23/5/1995 tarihine kadar ise 5750 gün, 24/5/1995- 31/12/1995 tarihleri arasında ise en az 5825 gün prim ödemenizin bulunması veya,

2. 58 yaş, en az 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 gün prim ödemeniz gerekmektedir.

Prim gün sayınızın az olması nedeniyle ikinci koşul sizin için daha uygun görünmektedir. İki çocuğunuzun doğum tarihlerinin ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce olması nedeniyle doğum borçlanması yapmanız mümkün görünmemektedir. Mevcut durumda 2000 güne yakın hizmetiniz bulunmakta olup emeklilik için aranan en az 3600 günü halen aktif olarak SSK kapsamında çalışmanız nedeniyle bu şekilde tamamlamanız mümkündür.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPMAM GEREKLİ Mİ?

Soru: 2/7/1973 doğumluyum ve 17/11/1994 SSK girişim, bu tarihten 31/12/1999 tarihine kadar muhtelif işlerde 1299 gün SSK kapsamında hizmetim var. Ayrıca 569 gün askerlik borçlanması yaptım ve ilk işe giriş tarihim geriye çekildi. 1/1/2001- 4/4/2011 süresinde Bağ-Kur tarım sigortasına primlerimi ödedim. Bağ-Kur sonrası 1180 gün 4/a kapsamında hizmetim bulunmakta. Bu süreyi 1260 güne tamamlamak için 80 günüm eksik. Bunu isteğe bağlı ödeyerek tamamlayıp SSK’den emekli olur muyum? Hizmet birleştirmesi yapmam gerekiyor mu? Hasan T.

Birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi çalışması bulunanlara hangi kapsamda aylık bağlanacağı hususu, 2008/Ekim öncesi sigortalılığı başlayanlar için 2829 sayılı kanunda düzenlenmiş olup sizin gibi SSK ve BağKur tarım sigortası kapsamında çalışması bulunanlara hangi statüde yaşlılık aylığı bağlanacağına 2829 sayılı kanunun 8. maddesine göre karar verilmektedir. Sigortalıların son 7 yıllık fiili hizmet süresine (2520 güne) bakılarak bu süre içerisinde, fiili hizmet süresi fazla olan (1260 gün) statüde, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son tabi olduğu statüde aylık bağlanmaktadır.

İlk sigortalılık başlangıç tarihinizin 17/11/1994 ve 569 günlük askerlik borçlanmasıyla bu tarihin 18/4/1993 tarihine çekilmesiyle EYT kapsamında olduğunuzdan emeklilik koşulları arasında yaş şartı bulunmayacaktır. 18/4/1993 tarihine göre SSK’den emekli olmanız için en az 5675, Bağ-Kur tarım sigortası için 9000 prim gün sayısına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Tarafınıza SSK kapsamında aylık bağlanması için Bağ-Kur tarım sigortasından sonra en az 1260 gün SSK kapsamında prim ödemeniz gerekmekte olup, eksik 80 günlük sürenizi isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek doldurmanız halinde, bu primler Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak sayıldığından, 1260 gün koşulu yerine gelmeyecek ve SSK kapsamında emekli olmanız mümkün olmayacaktır. Eksik hizmet sürenizi; SSK kapsamında çalışarak veya 5510 sayılı kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım işlerinde çalışıp primlerinizi ödeyerek tamamlayabilirsiniz

Soru: EYT kapsamındayım 1999 yılından önce SSK hizmetim var. 2008 yılından sonra da memur oldum 2011’de kadroya geçtim bütün hizmetlerimi birleştirdim toplamda 4A, 4B ve 4C olmak üzere 9000’i tamamladığımda emeklilik maaşı ve ikramiyesi alabilir miyim? Mustafa S.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1999 yılı öncesi olması nedeniyle EYT kapsamında olduğunuz gibi 2829 sayılı kanuna da tabisiniz. 2011 yılından beri devlet memuru olarak çalıştığınızdan bu kapsamda emekli olacağınız anlaşılmaktadır. Emeklilik aşamasında farklı statülerde (SSK, Bağ-Kur ve devlet memurluğu) geçen hizmetleriniz birleştirilecek ve emekli maaşı birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden hesaplanacaktır. Emeklilik ikramiyenizin hesaplanmasında ise SSK hizmetleri de dahil olmak üzere kamu işyerlerinde geçen hizmet süreleriniz esas alınacaktır.