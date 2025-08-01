Soru: Annem SSK’den her ayın 18’inde emekli aylığını almakta idi. Ancak hastalığı nedeniyle hastanede tedavi edilirken 26 Haziran’da vefat etti ve son 2 ay aylığını alamadı. Babam 2017 yılında ölmüştü. Ben 28, abim ise 32 yaşında ve ikimiz de çalışıyoruz. Annemin hasta iken alamadığı 2 aylık maaşı bize ödenir mi? Aysel T.

- Gelir/aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin ölümü halinde, bunların, ölüm tarihinden sonra bankaya gönderilen aylıklarının kurum hesaplarına iadesi, SGK tarafından ilgili bankalardan istenilmektedir. Ölen sigortalı ve hak sahiplerinin iade edilen aylık bilgilerinde hak edip de alamadıkları tutarların bulunması halinde, söz konusu miktarlar ölen sigortalı ve hak sahiplerinin varislerine ödenmektedir. Ancak ödeme yapılması için varislerden;

- Yetkili mahkemelerden alınmış veraset ilamı ya da noterliklerce düzenlenmiş mirasçılık belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

- Vefat eden sigortalının veya hak sahiplerinin 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince vergiden muaf olduğuna, vergisinin ödenmiş bulunduğuna dair ilgili vergi dairesinden temin edilecek onaylı belge,

- Varislerden biri tarafından verilmiş imzalı dilekçe, istenilmektedir.

Buna göre, annenizin hak edip’de alamadığı aylıkların siz varislerine ödenebilmesi için belirtilen belgelerle birlikte annenizin dosyasının bulunduğu SGK’nin ilgili birimine yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.

NE KADAR CENAZE YARDIMI ÖDENİR?

Soru: SSK emeklisi babam 26/6/2025 tarihinde vefat etti. SGK’den cenaze yardımı talebinde bulunacağız. Cenaze yardımı miktarı ne kadar? Cengiz T.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2025/Ocak Artışları” konulu 13/2/2025 tarihli genel yazısında, 2025 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 4.888,00 TL olarak açıklanmıştır. Bu miktar, her yılın en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının, bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

BORÇLANMA YAPARSAM EYT KAPSAMINA GİRER MİYİM?

Soru: 1975 yılında Hollanda’da doğdum ve 20 yaşında yani 1995 yılında Türkiye’ye geldim. Türkiye’de ilk defa çalışmaya başladığım tarih 2008/Nisan ayı. Hollanda da 18 yaşını doldurduktan sonra 2 yıl ev kadını olarak geçen sürem var. Bu süreyi borçlansam, ev kadını başlangıcım Türkiye’de geçerli sayılarak EYT kapsamına girebilir miyim? Füsun A.

6552 sayılı kanun ile 3201 sayılı kanunun 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girilen tarihin Türk sigortasına girilen tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmektedir. Hollanda da bu ülkeler arasında yer almaktadır.

Bu düzenleme gereğince, sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmektedir. 5510 sayılı kanun ile kanundan önceki sosyal güvenlik kanunlarında sigortalılık süresi şartını öngören uzun vade sigorta kollarından sağlanan hakların tespitinde, sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarih, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak esas alınmaktadır.

Ancak ev kadınlığı süreleri akit ülke mevzuatına göre sigortalılık süresi olarak kabul edilmediğinden, bu süreleri borçlananların sözleşmeli ülkelerdeki ikamet başlangıç tarihleri Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmemekte, borçlanılan süreler Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise borçlanılan süre kadar sigortalılık başlangıç tarihi geriye götürülerek belirlenmektedir.

Buna göre Hollanda’da 1993- 1995 yani 18 yaşın üstünde geçen iki yıllık ev kadınlığı süresini borçlanmanız halinde, 1993 yılı sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak Türkiye’de dikkate alınmayacağından, EYT kapsamına girmeniz de mümkün olmayacaktır. Ancak Türkiye’de ilk defa çalışmaya başladığınız 2008/Nisan ayından iki yıl geriye gidilmek suretiyle sigortalılık başlangıç tarihiniz 2006/Nisan ayı olarak yeniden belirlenecektir.