Doğası ve berrak denizi ile Kadırga Koyu

22 Eylül 2023 Cuma

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale'nin tarihi güzelliklerinden önceki yazımda bahsetmiştim. Assos Antik Kenti ve Assos Antil Limanı'na ev sahipliği yapan Behramkale tarih ve felsefe meraklıları tarafından mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ancak Behramkale sadece tarihi dokusu ile değil muhteşem denizlerine açılan kumsalları ile de görülmeyi hak ediyor. Bu kumsalların başında Kadırga Koyu geliyor. Kadırga Koyu, Behramkale Köyü'ne 2 km uzaklıkta. Midilli Adası'nın hemen karşısında yer alan Kadırga Koyu Mavi Bayraklı bir plaj.

AKVARYUM GİBİ...

Kadırga Koyu'na biraz virajlı bir yoldan iniş yapıyorsunuz. Muhteşem bir manzara eşliğinde yaptığınız yolculuk sonunda Assos'un masmavi denizi ile karşılaşıyorsunuz. Kadırga Koyu uzun ve geniş kumsalı ile ferah bir beach deneyimi sunuyor. Tabii aşırı yoğunluk olduğu günlerde geniş kumsal bazı zamanlarda yetersiz kalıyor.

SOĞUK AMA BERRAK BİR DENİZ

Kadırga Koyu'nun denizi Kuzey Ege'nin en güzel denizlerinden biri olabilir. Kadırga Koyu o kadar berrak bir deniz ki yüzerken sizlere eşilk eden balıkları görebilirsiniz. Denizin ısısı "Soğuk ama girince alışıyorsun" denen cinsten. Yanınıza gözlük ve şnorkel götürmek için eşsiz bir konum. Çünkü bu berrak denizin dibini izlerken kafnızı sudan çıkarmak istemiyorsunuz.

KIZGIN KUMLAR DEĞİL KIZGIN ÇAKILLAR

Kadırga Koyu kumluk bir plaj değil. Hem denizin dibi hem de plaj küçük çakıllardan oluşuyor. Ancak taşlar ayağınız yaralayacak kadar büyük ve keskin değil. Yine de yanınızda deniz ayakkabısı bulundurmanızda fayda var. Kadırga Koyu'nun çocuklar için çok uygun olduğu söylenemez keza yüzme bilmeyenler için de öyle. Çünkü deniz hemen derinleşiyor. Sığ alanları neredeyse yok. Üstelik plajı kumlu olmadığı için çocukların kumda oyunlar oynaması da haliyle mümkün değil.

Kadırga Koyu'nda pek çok işletme var. Bu işletmelerden şezlong kiralayabileceğiniz gibi kafe hizmeti de alabilirsiniz. Koyda şezlong kiralamadan havlunuzu serip oturabildiğiniz alanlar da mevcut. Yol kenarında aracınızı park edebileceğiniz yerler var ancak kalabalık günlerde otopark bir sorun haline gelebiliyor.

KADIRGA KOYU'NDA KONAKLAMA

Kadırga Koyu pek çok bütçeye hitap eden bir bölge. Kadırga Koyu'na yakın pek çok otel seçeneği var. Ancak tercihinizi bungolav ya da çadırdan yana da kullanabilirsiniz.

Kadırga Koyu'na gittiğinizde Assos Antik Kenti'ne ve Behramkale Köyü'ne uğramayı unutmayın. Kadırga Koyu akvaryum gibi denizi ve muhteşem doğası ile görülmeyi kesinlikle hak ediyor.