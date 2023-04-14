Aklı kullanma cesareti - Aydın ÖNCEL

14 Nisan 2023 Cuma

Medeniyet, bir toplumun bilimini, sanatını, edebiyatını, hukukunu, siyasetini, ahlakını, dinini, felsefesini kısacası tüm kültürünü oluşturan değerler sistemini ifade eder. Tarihsel süreçte medeniyetler, bilimsel temellere oturtulur, oturtulmalıdır.

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Mustafa Kemal ve arkadaşları, büyük enkazdan milli ve çağdaş bir devlet kurmayı başarmıştı. “Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir” diyerek hatırlatmada bulunan Atatürk, deneyimlerden elde edilen çıkarımların önemine dikkat çekmişti.

Cumhuriyetin kurucu devrimci kadroları, emperyalizmin işbirlikçisi saltanat ve hilafeti ortadan kaldırırken çok sert bir “iktisadi” savaşın içine girilmesi gerektiğinin de farkındaydı. Cumhuriyetin ilanından, çok partili parlamenter sisteme geçene kadar devlet eliyle gerçekleştirilen reformlarla sürdürülen bu mücadeleye son verilerek “ademimerkeziyetçi” anlayışa teslim edilen, kuruluş amaç ve ilkelerinden koparılan Türkiye, devletçilikten hızla uzaklaştırılıp, kapitalist üretim sürecine yöneltildi. Ekonomisi, emperyalizme bağımlı hale getirildi.

Özellikle, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 emperyalist, gerici, faşist darbeleriyle Türkiye laik, demokratik, anayasal hukuk çizgisinden çıkarılarak siyasal İslamcıların tahakkümü altına sokdu ve rejim sorgulanır hale geldi!

Atatürk, Cumhuriyet, laiklik düşmanlığının ve “Türk” kelimesinden duyulan rahatsızlığın dillendirildiği, siyasal İslamcı, ırkçı, faşist, gerici saldırıların artarak devam ettiği böylesi karanlık bir süreçte, Ahmet Arif’in, “Biz ki, ustasıyız/ Vatan sevmenin/ Umut, saklımızda ölümsüz bayrak/ Kırmızı-kırmızı/ Dalga-dalgadır...” dizelerindeki “ustalık” mertebesi, hepimiz için ulaşılması zorunlu bir seviye haline gelmiştir!

Bu seçim, 1950’lerden itibaren birbirinin devamı olan ve bunu her fırsatta vurgulayan bir sağ iktidar döneminde gerçekleşecek. Aynı ideolojilerin yönetiminde bugüne kadar gerçekleşen hiçbir olayın (darbeler, krizler vb.) bir diğerinden bağımsız olamayacağı asla unutulmamalıdır!

FARKLI SEÇİM

Hak, hukuk, adalet mücadelesinin ötesinde laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık meselesi haline getirilmiş, farklı bir seçimden söz edilmektedir artık. Bunu sol, sağ, sosyal demokrat, sosyalist, liberal, muhafazakâr, etnik politik yaklaşımı olan kişi ve partilerin ortak bir aday ismi altında birleşmesinden rahatlıkla anlayabiliyoruz.

18. yüzyıl düşünürlerinden olan Immanuel Kant, “Aklını kullanma cesaretini göster!” diyerek insanlığa çağrıda bulunmuştu. Şimdi, yüzyıllar sonra bu çağrı, Türk halkı için çok yüksek sesle yapılmalı ve sandığa gidene kadar sık sık tekrarlanmalıdır! Akıllı ve yürekli ol, geleceğine ve ülkene sahip çık!

AYDIN ÖNCEL

