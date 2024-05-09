Balkan Türkleri ve sığınmacılar - Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı
Ortadoğu üzerinden
oynanan çıkar
çatışmasında, ülkemize
bir hükümet politikası sonucu
Ortadoğu bölgesinden gelen
sığınmacıların yarattığı sıkıntı,
hâlâ devam etmektedir. Bu
konu, ülkemizi ilgilendiren
her konuda olduğu gibi yine
siyasileşmiştir. Akıl ve bilimin
ışığında ve ülke çıkarları
çerçevesinde stratejik dengeleri
de gözeterek konuşulması
gereken “sığınmacılar”
konusu; Türkiye’deki iktidarın
kendi tercihi sonucundaki
bir politika olması nedeniyle
farklı kesimlerce “sorgusuz
sualsiz” desteklenmekte veya
eleştirilmektedir. Bu önemli
konunun; sadece “insanlık”
boyutuyla algılanmaya
çalışılarak eleştiri noktasında
önü kapatılırken, bu
politikaya muhalif olanlar
da ne dediğine bakılmadan
“ırkçılıkla” suçlanmaktadır.
Ancak bu konunun kesinlikle
uzmanlarınca değerlendirilmesi
ve sosyolojik, askeri ve
tarihsel çerçevesi üzerinden
saptamaların yapılması şarttır.
"EVLAD-I FATİHAN"
Evlad-ı Fatihan kavramı, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında Trakya ve Balkanlar’ı fetih döneminde bölgeyi “şenlendirmek” için Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden “kolonizasyon” mantığında Rumeli’yi “sakinleştirmek” için bölgeye gönderilen Türkmen halkı anlatmak için kullanılır. Bu bölgelere yerleştirilmiş Türkler, “Doğu Sorunu” denilen “Türklerin geldikleri yoldan geriye atılması” anlamındaki emperyalist politikanın hız kazandığı 1878 sonrası süreçte, toprakların kaybedilmesiyle yaşadıkları yerlerden, yüzyıllar öncesi atalarının geldiği topraklara yerleşmek zorunda kalmışlardır.
BİRLİKTELİK RUHU
Bu gelenlerin torunları
“Balkanlı” denilerek
ötekileştirilemeyecekleri
gibi Balkanlar’dan savaş
nedeniyle kovulan ve Osmanlı
topraklarına gelen “Balkan
Türklerinin göçleri” ile
“Ortadoğu sığınmacılarının
gelişleri” konusu birbirine
karıştırılmamalıdır. “Balkan
Türkü” denilmesi daha doğru
olan ve Balkan Savaşları
nedeniyle ülkelerinden
kovularak, kendilerini ait
hissettikleri ilk vatanlarına
dönmek zorunda kalan
“göçmenler” ile diğer tarafta,
savaşın zor şartları nedeniyle
ülkelerini terk eden ve sığınmak
için yer arayan “sığınmacılar”
arasında benzerlik kurulması da
imkânsızdır
Bu nedenle Diyanet İşleri
Başkanı’nın, kendisine
sığınmacılarla ilgili sorulan
bir soruya verdiği doğaçlama
yanıtında; “Adeta Balkanlardan
geldiğini unutmuş insanlar”
cümlesiyle Balkan Türklerini
suçlaması ve tarihi gerçeklere
uymayacak şekilde Balkan
Türkleri ve sığınmacılar
arasında karşılaştırma yapması
da halkımızın birliktelik ruhuna
zarar vermiştir. Nitekim gelen
tepkilerden dolayı Diyanet
İşleri başkanı daha sonra
sözlerinin çarpıtıldığını
beyan etmişse de bu önemli
bir sorun yaratmıştır.
Bugün nüfusumuzun
homojen yapısının
bozulmasına neden olacak
bu sığınmacılara elbette
yardım yapılacaktır.
Ancak düzensiz gelişlerin,
bu ülkenin “birlikte
olma ve beraberlik” ruhuna
sorun çıkaracağı da açıktır.
Sığınmacılar düzenli ve kayıtlı
bir şekilde ülkeye alınmalı
ve mümkünse gelmelerine
neden olan sıkıntıların,
uluslararası diplomasiye destek
vererek ortadan kaldırılması
amaçlanmalıdır.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Son noktada da sığınmacıların
kendi ülkelerine sağlıklı bir
şekilde yeniden yerleşmelerine
fırsat vererek tüm taraflarıyla
yapılan görüşmeler sonucunda
geriye dönüşlerinin sağlanması
gerçekleştirilmelidir.
Türkiye olarak bizler de
emperyalizmin “sadece kendi
çıkarını düşünen dini ve etnik
gruplar oluşturulmasını sağlama
ve bu sayede bu grupların
‘beraber ve birliktelik içinde’
vatanlarını savunmaktan
aciz bir duruma getirilme”
çabalarına karşı birlik içinde
çaba sağlamalıyız. Ancak
hiçbir zaman, kuruluşunda
ulus devlet temeline dayanan
Cumhuriyetimizin, birlik ve
beraberliğinin sağlanmasında
büyük katkısı olan Balkan
Türkleri üzerinden “sığınmacı”
konusunu tartışmamalıyız. Bu
konu bana göre hâlâ ülkenin
birlik ve beraberliği için “tek
kurtuluş şansı olan” ulus devlet
yapımıza zarar verir. Zira bu
konu geçiştirilemeyecek kadar
çok önemlidir.
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