Bir garip önlük giyme töreni - Prof. Dr. Ülkü SARITAŞ

05 Aralık 2023 Salı

Başlıkta yer alan beyaz önlük giyme töreninin duyurusu kendisini “dünyanın en büyük sağlık üniversitesi” olarak tanımlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın tarafından “X” de yer alan “Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan mazlum coğrafyaların mazlum insanlarına eğitim ve öğretim vermek bize inancımızdan ve ecdadımızdan gelen yükümlülüktür. Görevimiz sayın cumhurbaşkanımızdan, sorumluluğumuz insanlığımızdan” paylaşımı ile duyurdu. Aynı bilgi adı geçen üniversitenin internet sayfasının ilanlar bölümünde, aşağıda gürüldüğü üzere, geçen kadar yer almaktaydı, ancak kanımca sosyal medyada yaygın dolaşım ve tepkiler nedeniyle ilandan kaldırılmış.



Merak ettik bu tıp fakültesi ne zaman ve nasıl açılmış, akademik kadroda kimler var, hangi sınavla öğrenci alıyor, mezunlar nasıl istihdam edilecek, kimlere hizmet verecek diye...



Öğrenci alımı

6 Şubat 2021 tarihinde Anadolu Ajansı duyurmuş “Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak” haberi ile yakın tarihlerde yandaş medyada da yer almış bu karar. Öğrenci alımına 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlayacağı, kimlerin başvuracağı, sınavın nasıl yapılacağı da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin internet sayfasında şu şekilde ilan edilmiş:



“Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi’ne 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda yazılı ve sözlü mülakat sınavı yapılarak öğrenci alınacak olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı başvurusu 02 Temmuz-06 Ağustos 2023 tarihleri arasında online olarak https://basvuru. sbu.edu.tr/ yapılacaktır. Çobanbey Tıp Fakültesi mülakat başvurusuna lise diploması olmayan adaylar için lise bitirme sınavları sonunda elde edilen Bakalorya (IB) Sonuç Belgesi (ilmi-sayısal veya edebisözel) olanların başvurusu kabul edilecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na başvurduğu halde yazılı sınava girmeyen adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır. SBÜ Çobanbey Tıp Fakültesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yazılı Sınavı Suriye’de bulunan Çobanbey, Azez ve Elbab sınav merkezlerinde 16 Ağustos 2023 tarihinde (Suriye saati ile) 11.00’de yapılacaktır”.



Cevap bekleyen sorular

Merak ettiğimiz soruların yanıtları kısmen de olsa bu ilanda cevap buluyor. Ancak soru sormaya devam ediyoruz. Türkiye neden başka bir ülkenin küçük bir beldesinde tıp fakültesi açmış, bunun için o devletten izin almış mı? Aldı diyelim, kendi ülkesinde çok sayıda gecekondu tıp fakültesi altyapı ve akademik kadrodan yoksunken bu yatırımı neden başka bir ülkede yapmış? Diyelim ki çok yardım sever bir milletiz ama YÖK e bağlı SBÜ, neden YÖK tarafından yapılan merkezi sınav sistemi dışında yazılı ve sözlü mülakatla öğrenci alıyor? SBÜ Çobanbey Tıp Fakültesi’nin (ÇBTF) akademik kadrosu ve eğitim programı nedir. Bu sorunun cevabına normalde ulaşmak çok kolaydır, açarsınız ÇBTF internet sayfasını orada hepsi yer alır, biz de açtık ÇBTF nin internet sayfasını “akademik yapı”yı tıkladık altı boş, “eğitim bilgileri”ni tıkladık, “ders müfredatı” açıldı, “1. sınıf” yazıyor, içerik yok!



Sonuç; “Giderlerse gitsinler” söylemi ile değersizleştirilip ülkesinden ayrılmak zorunda kalan binlerce iyi yetişmiş doktorun boşattığı kadrolar, görülmekte ki altyapı ve akademik kadrodan yoksun böyle bir tıp fakültesinde Türkçe eğitim alacağı bildirilen, yetersiz eğitim alacağı şimdiden belli olan yabancı uyruklu doktorlar ile doldurulacak... Vay hasta olanın haline...

