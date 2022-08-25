Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP - Cezmi DOĞANER

25 Ağustos 2022 Perşembe

Tarih önünde yurdumuza karşı sorumluyuz. Doğru siyasetin oluşturulmasına katkı vermeliyiz. Mücadele edenler her zaman kazanamaz ama kazananlar her zaman mücadele etmiştir. Bu yönüyle de CHP kilit taşıdır. Çünkü varlık nedeni, Türkiye’yi geliştirmek, çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır. Bu düşüncenin toplumumuzda çoğunluk oyu vardır.

Sorunları çözmek için gereken umut: fikirdir, ilkelerdir, programdır. Sosyal demokratlar, ülkemizin sorunlarını çözebilecek birikime, deneyime, potansiyele sahiptir. Eksik olan politik önderlik ve umutların eyleme geçirilmesidir. Bu nedenle CHP, öncelikle Türkiye’yi AKP iktidarından kurtaracak çağdaş sosyal demokrat parti örgütlenmesini gerçekleştirmelidir.

ZİHİNSEL DEĞİŞİM

Türkiye’de partiler antidemokratiktir. Parti içi demokrasiyi uygulamazlar. Parti başkanları demokrasiden uzaktır. Parti genel başkanları her gün demokrasiden söz ederler ama yönettikleri partide demokrasiden söz etmek olanaksızdır.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesinden ders alınmamış

gibi hareket edilemez. Çünkü halk, güven duymadığı adaya oy vermez. Demokrasiye inanmayan, halka güven vermeyen, kural ve tüzüklere saygı duymayan, her gün farklı görüş ve düşünceleri yansıtan, ilkesiz ve programsız bir adayla seçim kazanılamaz.

Kim aday olmak istiyorsa, önce anket yaparak toplumun, parti üyelerinin, hatta muhalif seçmenlerin eğilimlerini, isteklerini anlamaya, değerlendirmeye çalışmalıdır. Türkiye’nin sorunları tek kişinin değişmesiyle çözülecek sorunlar değildir. Kurumsal, sistemsel ve zihinsel bir değişim gereklidir.

Millet İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Millet İttifakı bileşenlerinin üzerinde anlaştıkları konu, cumhurbaşkanlığı

hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştür.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemde cumhurbaşkanlığı, sembolik temsili bir makamdır. Başbakanlık kurumu icra organı olacak, TBMM’nin etkinliği artacaktır. Bunu savunan genel başkanların etkili ve yetkili başbakanlık yerine, simgesel konumdaki cumhurbaşkanlığına talip olmaları akla uygun değildir. Parlamenter sisteme dönüş konusunda samimiyetlerinin sorgulanması sonucunu doğurur.

KADER SEÇİMİ

Sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak yanlıştır. Meclis seçimi ve Meclis’teki güç dağılımı da çok önemlidir. Parlamenter sisteme geçerek yasama, yürütme ve yargıyla ilgili düzenlemeler için anayasa değişikliği gereklidir. Bunu sağlamadan salt cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak, yetmeyecektir. Muhalefetin, anayasa değişikliğini referanduma gerek kalmadan yapabilmesi için en az 400 milletvekili çıkarması, referanduma götürebilmek için en az 360 milletvekili çıkarması gerekmektedir.

Önümüzdeki seçim, herhangi bir seçim değildir, kader seçimidir. Seçime kazanma şansı en yüksek adayla gidilmelidir. Altı kişinin kararı ve isteğine göre değil, güvenilir kamuoyu araştırmalarının sonucu dikkate alınarak millettin isteğine göre aday saptanmalıdır.

CEZMİ DOĞANER

AVRUPA SOSYAL DEMOKRAT HAREKETİ BAŞKANI