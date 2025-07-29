Çocukluğumda 100 haneli köyümüzün camisinde her sabah namazdan sonra 30 dolayında çocuk, hocanın önüne diz kırarak konumlanır, ellerimiz dizlerimiz üzerinde, gözlerimiz hocanın gözlerine odaklı, dersimize “Sübhaneke” ile başlardık. Cumhurbaşkanı haftalık açıklamasını yaparken bakanların tamamı, bizim imamın önünde, edep ve korku ikileminde ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduğumuz pozisyonu alıyorlar, sanırım bizim ruh halimizi de aynen yaşıyorlar.

Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet tarihi boyunca nice ünlü devlet adamının görev aldığı, bakanların başbakan tarafından belirlendiği ve ancak parlamentodan onay alınması halinde hukukilik kazandığı yapısını kaybetmiş; bir partinin genel başkanı da olan cumhurbaşkanının oluşturduğu “sekreterya” konumuna indirgenmiştir. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, mutlak tarafsızlık ve anayasaya sadık kalacağına ilişkin kutsalları üzerine yemin etmesi ile mutlak taraflılık gerektiren bir partinin de genel başkanı sıfatını birlikte taşıması, İhvan kafasının zihin haritasını ortaya koyan Temel fıkrasıdır.

ÜNİTER DEVLETE SALDIRI

Büyük önder Atatürk’ün dönemin Dışişleri Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu’na dış politikada izlenmesi gereken ana ilkeleri not ettirdiği söylenir. Her ne kadar net bir bilgiye dayanmasa da “komşuların içişlerine karışılmaması” nasihati Atatürk’ün dış politikası ile uyumlu görünür. Onun çizdiği politika kısa ömrü boyunca sağlığı pahasına cepheden cepheye koşarak edindiği askeri deneyimlerden ve okuduğu 4 bin kitaptan elde ettiği bilgilerden damıtılmıştır.

Ne var ki Türkiye, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ndeki “İşgalcilerin emelleri ile iktidardakilerin menfaatleri birbiri ile örtüşebilir” uyarısının somutlaştığı günleri yaşıyor. Siyaset dünyası ve toplum, kulağa hoş, içi boş “terörsüz Türkiye” yaygarası ile çalkalanıyor. Üçlü nitelik kazanan Cumhur İttifakı, Erdoğan’a ebedi başkanlık, PKK’ye de üniter devlette yıkıcı tahribatlara yol açacak ödünler temelinde ilerliyor (çıkarların karşılık takası.) Meşru olmayan bu birliktelikten doğacak proje de gayri meşru olacaktır.

ERDOĞAN’IN TASFİYE PLANI

“Terörsüz Türkiye” türküsünü notaya alarak okursak emperyalizmin dün toprak ağası şeyhleri, bugün de terör örgütünü örgütlemesinden bağımsız olarak Türklerle Kürtler arasında hiçbir zaman değil savaş, gerilim bile yaşanmamış olmasıdır. Milyonlarca KürtTürk evliliğini sonlandıran aile var mı? Her iki kesim yaşamın her alanında kardeşçe iç içe ve yan yanadır. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı birlikte kazandılar ve Cumhuriyetin gönencini de birlikte paylaştılar. Bu kutsal savaştan doğan, ulus ve üniter devleti kuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dikkatli ve temkinli, seçmen kitlesi titiz bir takipte. Parti ocağından yetişen ve sözde değil, özde CHP’li olan Özgür Özel, kuşkusuz ki ne yaptığının ve ne yapacağının bilincindedir.

Seçmen desteğini yitiren Erdoğan, iktidara yürüyen CHP’yi, Aşil’in topuğu sandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden karıştırma rüyası gerçekleşmeyince eski ortağı FETÖ’den öğrendiği kumpaslar serisini başlatmakla stratejik bir hata yaptı. CHP genetiğinde zulmü püskürtmek, siyasi imanın isyan halidir. Bu tezgâh mağdurlarının başında gelen İmamoğlu’nu tutuklatan Erdoğan’ın, tasfiye planında olduğundan kuşkulanılan bir başka olası rakibi Mansur Yavaş, dengeli ve tutarlı tavrı ile soylu bir profil çiziyor. Cumhuriyetin üzerine inşa edildiği temel taşların oynatılması macerası, Erdoğan’ın hüsranının servetinden büyük olacağı anlamına gelir.

E. CHP Kayseri Milletvekili, Müftü Gani Işık