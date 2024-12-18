Sahipsiz hayvanların korunması - Hüseyin Dede
Bu yıl “Hayvanları Koruma Kanunu”nda yapılan değişiklik ve bu kanuna göre 13.12.2024 tarihindeki “Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği” ile hayvanların korunmasını sekteye uğratmıştır.
Birincisi, belediye meclisleri popülasyonun sorun yarattığı durumlarda hayvanlara ötenazi uygulanmasına karar verebilecektir (Madde 7-ç). Halbuki 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu bazı istisnalar dışında hayvanlara ötenaziyi yasaklamaktadır [Madde 9(3)]. İstisnai durumlar veteriner hekimin yetkisinde olup bunlar arasında “popülasyonun sorun yarattığı durum” bulunmamaktadır.
VETERİNERLER GÜNAH KEÇİSİ OLDU
İkincisi, yeni yönetmelikle yürürlüğe konulan doğal yaşam alanları hayvanların korunmasına uygun değildir. (madde 7-p,17-1, 20) Köpek toplulukları yapıları gereği “hiyerarşi” sistemi ile birden başlayarak köpek sayısı kadar sıralı statü oluştururlar. Bunu sağlamak için devamlı birbirleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Bu da toplulukta ölüm sayılarını oldukça artırmaktadır. Son günlerde basında yer alan ölü hayvan görüntülerinin büyük bir kısmı, bir arada bakılmaya çalışılan hayvanların güç savaşlarıdır.
Üçüncüsü, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesinin kat mülkiyeti kapsamındaki yönetim planı şartına bağlanması sahiplendirmeyi zorlaştıracaktır. Çünkü; ülkemizde maliklerin kendi aralarında görüşerek “yönetim planı” yapma alışkanlığı bulunmamaktadır. Bu nedenle kat malikleri tapu dairelerine sundukları maktu olarak hazır bulunan yönetim planlarında genellikle hayvan besleme yasağı bulunmaktadır.
Dördüncüsü, tüm görevler belediyelere verilmesine rağmen hiçbir yetkilerinin olmamasıdır. Belediyelerde görev yapan veteriner hekimler günah keçisi durumundadır. Hiçbir yetkileri olmamasına rağmen sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm olumsuzluklar onların omuzlarındadır.
Beşincisi, denetim elemanlarının nitelikleri tam belirtilmediği için ilgisiz insanların bu alanda görevlendirilmesi olumsuzluklara neden olacaktır.
Ve son olarak 29 Eylül 2022 tarihinde yine bu sayfada sözünü ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapısal sorunları devam etmektedir.
HÜSEYİN DEDE
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ ONUR KURULU ÜYESİ
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