Urfa’ya paşa geldi - Gani AŞIK

13 Ocak 2023 Cuma

Yazıya başlık olarak seçtiğim “Urfa’ya paşa geldi, halka temaşa geldi” türküsünde, Urfalıların kente gelen paşayı nasıl bir saygı ve sevgi ile bağırlarına bastıkları anlatılır. Türklere “asker millet”, Türk ordusuna da “peygamber ocağı” denilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tanımı yapılırken “Milletin bağrından çıkan kurum” olarak nitelenir. Halkımızın Silahlı Kuvvetlerimize verdiği önemin, duyduğu güven ve gururun haklı ve tarihsel nedenleri vardır. Bu nedenler, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun köprü ve kavşak noktasında kaderimiz olarak yaşadığımız Anadolu toprakları ile ilgili emperyalizmin, İstiklal Savaşımızda net olarak görüp yaşadığımız, hiçbir zaman da vazgeçmediği menfur emellerini boşa çıkarmaya hazırlıklı olması yanında Allah korusun, olabilecek bir iç kargaşada kardeş kavgasını önleyecek, vatanımızı ve laik Cumhuriyetimizi koruma misyonunu üstlenecek olmasıdır.

AKP’nin FETÖ ile canciğer kuzu sarması olduğu yıllarda emperyalizmin asırlık hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetin hemen her kurumu gibi TSK de büyük yıkıma uğratıldı, bu yıkımın kapsamı ve vahameti herkesçe biliniyor. Türkiye’nin yazık ki pek çok badirelerle dolu geçeceği anlaşılan seçim sürecinde ve ulusal tarihimizin bu dönüm noktasında, TSK komuta kademesinin, başında bulundukları ordunun yaralarını sarmak, Atatürk’e sadık kalmak, partiler arası siyasi tartışmalarda asla taraf izlenimi vermemek gibi sorumlulukları vardır. O nedenle de komutanlar, Atatürk, laik Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili sadece düşünceleri değil, uygulamaları da ortada olan Erdoğan’ın, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerine alkış tutamazlar, buna hakları yoktur. Bu skandal, halka saygısızlık yanında, devletin bekası açısından hazin, düşündürücü ve ürkütücü olsa da tesellimiz o ki TSK, kuvvet komutanlarından ibaret değildir.

GANİ AŞIK

ESKİ CHP KAYSERİ MV./EMEKLİ MÜFTÜ