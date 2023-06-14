Uygarlığın sesi: Kemancı Suna Kan - Erden BİLGEN

14 Haziran 2023 Çarşamba

Cumhuriyet tarihimizin önemli yol gösterici parlak yıldızlarından olan kemancı Suna Kan’ı 11 Haziran 2023 Pazar günü 87 yaşında, geride bıraktığı eserleriyle sonsuzluğa uğurladık.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi Nuri Kan’ın kızı olarak 1936 yılında doğan Suna Kan, henüz beş yaşında iken babası ile keman derslerine başlamış ve kısa zamanda üstün yetenekli olduğu görülünce, ülkemizde toplumsal yaşam için müzik ve sanatın gelişmesine büyük önem veren ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün öncülüğünde çıkarılan harika çocuk yasası ile kadınların sahnelerde pek görülmediği yıllarda hem de dünyanın dört bir yanında konser salonlarında solist olarak yer alarak tüm kız çocuklarına, genç kızlara ve kadınlara bir Türk kızı olarak rol model olmuştur.





Sonsuzluğa uğurlandı

Son yolculuğu için yine yıllarca dünyanın ünlü müzisyenleri ile konser verdiği yerde, solistliğini yaptığı orkestranın önündeydi. Arka planda önceki yıllarda gerçekleştirdiği ses ve televizyon kayıtları yayımlanırken yapılan konuşmaların ardından 12 Haziran tarihinde sonsuzluğa uğurlandı. Gönül isterdi ki okulunda keman eğitimi alan binlerce çocuğumuz, aileleri ile birlikte konservatuvarlarda keman eğitimi alan öğrencilerimiz, Suna Kan’ın pozisyonundan yararlanıp unvan alan solist ve devlet sanatçılarımız, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine onun ışığından yararlanan milyonlarca insanımız CSO binasını çiçek bahçesine çevirsinler ve bu dünya güzeli insanımızı, topluma örnek olan büyük kemancımızı alkışlarıyla uğurlasınlar.

Suna Kan dünya sahnelerinde ve ülkemizdeki sahnelerde uzun yıllar sergilediği üstün nitelikli keman soloları ve duruşu ile özellikle kızlara ve kadınlarımıza rol model olmuş, onların yüksek bir ruh içinde, daha iyi ve güzelin yolunda geleceğe umut içerisinde yürümelerine yardımcı olmuştur.

Dilerim huzur içerisinde uyusun.



Erden BİLGEN - Trompet Solisti

