19 Temmuz'da, CHP’deki önemli bir zincirin bir halkasını daha yitirdik. Bir önceki kaybımız Altan Öymen’in hemen ardından CHP Tokat Senatörü, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Metin Somuncu’yu da sonsuzluğa uğurladık. Her iki arkadaşımız, CHP’nin 4 Kasım 1979 Kurultayı’nda seçilerek parti yönetimine giren arkadaşlarımızdı.

CHP’nin tarihinde 1979 kurultayının önemli bir yeri vardır: Bu, CHP’nin, 16 Ekim 1980 tarihinde kapatılmasından önceki son kurultayıdır. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte siyasi kadrolara siyaset yasağı getirilmiş ve bizler siyaset dışına itilmiştik. Ancak benim de içinde bulunduğum CHP Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerine ara vermemiş, kısıtlı olanaklarla, zor şartlarda da olsa çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmiştir. Temel amaç CHP’li tabanının bütünlüğünü sürdürmek, yeni partilerin kurulması söz konusu olduğunda da CHP çoğunluğunun aynı partinin bayrağı altında toplanmasını sağlayabilmekti. Her iki konuda da önemli katkımız olmuştur.

Bir hafta içinde art arda yitirdiğimiz iki arkadaşımızın da hem partideki hem de parlamentodaki çalışmalarını minnetle anıyoruz. Bu kez, CHP’nin yeniden açılması çalışmalarına verdikleri katkıları öne çıkarmak istiyorum.

11 YIL SONRA AÇILDI

Türkiye’nin en köklü partisi, devletin ve Cumhuriyet’in kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, bundan 44 yıl önce askeri yönetim tarafından, 16 Ekim 1981 tarihinde, o dönemde siyasal yaşamda olan 18 parti ile birlikte kapatılmıştı. CHP’nin kapatılması, siyasi yelpazenin sol tarafındaki dengeleri sarsmış, parti tabanı, çoğunluğu SHP’de olmak üzere yeni kurulmuş partilere (DSP, HP) dağılmıştır.

CHP, 11 yıl kapalı kaldıktan sonra, 19 Haziran 1992 tarihinde çıkarılan 3821 sayılı yasa ile, siyasi tarihin karanlık sayfalarından çıkarak yeniden siyasal yaşamdaki yerini alabilme olanağına kavuştu ve 9 Eylül 1992’de açıldı. Bu sonuca, öncülük eden kadronun yönlendirici çalışmalarının yanında partili tabanın coşkulu desteği ile ulaşılmıştır.

Bir partinin, kapatıldıktan 11 yıl sonra yeniden açılarak siyasal yaşama dönmesi, yalnızca o parti için değil, ülkenin siyasal tarihi açısından da önem taşıyan bir olgudur.

Ne var ki CHP’nin yeniden açılışı parti yaşamında kendine yer bulamamış, yeniden açılış tarihi özelikle 9 Eylül gününe rastlatıldığı halde hiçbir açılış günü, partide anılma/kutlanma şansına sahip olamamıştır. 33 yıl boyunca kararlılıkla sürdürülen böyle bir unutkanlık affedilemez. Böyle bir ihmalin, yalnızca CHP’nin yeniden açılış çalışmalarına öncülük eden kadromuza değil CHP gibi bir partinin kendi tarihine karşı da büyük haksızlıktır.

TARİHE YAZILAN KADRO

Yazıyı bitirirken CHP’nin yeniden açılış çalışmalarını yürüterek başarıyla sonuçlandıran kadro hakkında parti kamuoyunu bilgilendirmeyi, bu vesileyle kadromuzu oluşturan arkadaşlarımı anmayı bir borç sayıyorum.

Genel sekreter yardımcıları: Erol Tuncer, Altan Öymen, Metin Somuncu, Hayrettin Uysal.

Genel yönetim kurulu üyeleri: Orhan Akbulut, İsmet Atalay, Nail Atlı, Çetin Bozkurt, Mehmet Dedeoğlu, Celal Doğan, Hüseyin Doğan, Mehmet Gümüşçü, Avni Gürsoy, İlyas Kılıç, Nebil Oktay, Hayri Öner.

Cumhuriyet Senatosu başkanvekilleri: Erdoğan Bakkalbaşı.

Millet Meclisi grup başkanvekilleri: Metin Tüzün, Coşkun Karagözoğlu.

Kadın kolları genel başkanı: Güler Gürpınar. Gençlik kolları genel başkanı: Hasan Belovacıklı.

Yaprak dökümü sürüyor. CHP’nin yeniden açılış çalışmalarına öncülük eden 21 kişilik kadrodan bir yaprak daha düşmüş, hayatta kalan kurucuların sayısı 5’e inmiştir: Mehmet Dedeoğlu, Celal Doğan, Mehmet Gümüşçü, Erdoğan Bakkalbaşı ve Erol Tuncer. Aramızdan ayrılanlara Tanrı’dan rahmet, hayatta kalanlara sağlık ve mutluluk diliyorum.

Metin Somuncu, diğer arkadaşlarımız gibi, gerek Cumhuriyet Senatosu’ndaki gerekse CHP Genel Yönetim Kurulu’ndaki değerli hizmetleriyle anılacaktır.

Yazımı bitirirken partimizin 12 Eylül 1993’ten bu yana görevde bulunan değerli yöneticilerine, CHP’nin yeniden açılış çalışmalarını yürüten ve çoğu aramızdan ayrılan arkadaşlarım adına bir sorum olacak: “Hadi CHP’nin açılış çalışmalarına öncülük eden bizleri unuttunuz, unutturdunuz; partinin tarihini unutmaya, unutturmaya ne hakkınız vardı?”

EROL TUNCER

ESKİ CHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI